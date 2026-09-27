Le Creperie: decenni di storia e visione artigianale nel cuore di Lecce

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Piazza Mazzini è da decenni il punto di convergenza del commercio e del passeggio leccese. In questo contesto urbano dinamico, Le Creperie rappresenta uno dei casi più longevi ed emblematici di continuità aziendale e radicamento nel tessuto cittadino.

Fondata nel 1986 da Saverio Caputo, l’attività ha vissuto una progressiva trasformazione strutturale e d’offerta, prima con l’ingresso del figlio Oliviero Caputo nel 1996, e più recentemente con il coinvolgimento della terza generazione. Da semplice presidio dedicato alla creperia tradizionale, l’azienda ha saputo evolvere il proprio modello di business ampliando il ricettario artigianale, introducendo abbinamenti legati alle materie prime del territorio e mantenendo una costante fidelizzazione della clientela.

Oliviero Caputo ripercorre le tappe salienti di questo percorso trentennale: il passaggio generazionale, la ricerca sulle farciture, la filosofia del servizio al cliente e l’adattamento delle strategie di promozione alle ricorrenze cittadine.

Da quanto tempo esistete?

Mio padre ha intrapreso questo mestiere nel 1986, aprendo la creperia. Io l’ho portata avanti insieme a lui dal ’96 e adesso con noi c’è anche mio figlio che ci aiuta e che, in futuro, credo e spero possa continuare l’attività.

Praticamente è la vostra storia che vi precede, e voi siete la naturale prosecuzione di vostro padre. Quanta soddisfazione c’è e quali sono stati i principali cambiamenti rispetto al passato?

Ci sono stati tanti cambiamenti. All’inizio papà faceva le crêpes solo con la Nutella e la crema Chantilly; adesso proponiamo più di 10 tipologie di creme diverse e cerchiamo di dare sempre il nostro tocco personale.

Come dicevi tu, e come c’è scritto anche sull’adesivo all’esterno, abbiamo cresciuto generazioni di leccesi con le nostre crêpes. Ho clienti che venivano da piccoli con i genitori e oggi ritornano accompagnando i propri figli. La soddisfazione più grande è proprio poter dire di regalare un momento di felicità: il dolce non è un pasto come un altro, è una coccola in più che ci si concede. E quando vedi una persona davvero contenta e appagata perché sta gustando un prodotto di qualità, lì sta tutta la mia gratitudine.

Fondente, mandorle, fichi e torrone: è una tua invenzione?

Eh… io dico che è un’invenzione mia, mio figlio sostiene sia sua! Ad ogni modo, come ti dicevo, cerchiamo sempre di inserire nuove creme e nuovi ingredienti. Avendo a disposizione questa crema al torrone, ho pensato a come valorizzarla: la dolcezza del torrone trova un perfetto contrasto con il cioccolato fondente, a cui poi abbiniamo i nostri fichi con le mandorle. Ne è uscito un matrimonio di sapori ideale.

Non solo Nutella, quindi?

Non solo Nutella, anche se resta sempre la più richiesta: la Nutella è pur sempre la Nutella!

Siete diventati un punto di riferimento in tutto il Salento per le crêpes, quasi l’emblema di questo prodotto…

Sinceramente non ho mai avuto del tutto questa percezione, perché sono una persona umile e non mi piace fare paragoni con altre realtà. Tuttavia, lavorando da quasi 40 anni e proponendo sempre il massimo della qualità, penso che per molte persone siamo effettivamente diventati la tappa fissa per togliersi una voglia di dolce o gustare una buona crêpe.

Da Halloween a Natale, sono tanti gli appuntamenti in cui la crêpe diventa un classico intramontabile. Quali saranno i prossimi eventi?

Beh, come ogni anno c’è Halloween, che ormai è diventata una festa consueta anche per noi. Basti pensare che arrivo a prendere più di 10 kg di caramelle da regalare ai bambini che passano per il classico “dolcetto o scherzetto”. I primi tempi, quando questa usanza ha iniziato a prendere piede, eravamo impreparati e mio padre distribuiva gli Smarties. Facendo due conti, però, dare una manciata di Smarties a ogni bambino aveva un costo notevole e non bastavano mai. Così ho iniziato a comprare i primi pacchi di caramelle, prima un paio di chili, poi mio padre ne ha presi altri e l’anno scorso siamo arrivati a ben 12 kg. Alla fine è un piccolo investimento per i clienti di domani e un modo semplice per fare un gesto gradito.