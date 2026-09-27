“Post diffamatori” e l’ex sindaco cita a giudizio un attivista social e chiede i danni: 25.000 euro

CASTRO (Lecce) – L’ex sindaco di Castro, l’avvocato Luigi Fersini, ha citato in giudizio l’attivista social Vincenzo Schifano, vescovo di una chiesa apostolica-ecumenica, in relazione ad alcuni post pubblicati nel 2025 sulla pagina Facebook “Lacittàprimaditutto”, da lui gestita.

Secondo quanto sostenuto nell’atto di citazione, alcuni dei contenuti pubblicati avrebbero superato i limiti della critica politica, risultando lesivi dell’immagine di Fersini sia come sindaco sia come professionista. La richiesta risarcitoria avanzata dall’ex primo cittadino ammonta a 25.000 euro. L’udienza è fissata davanti al Tribunale civile di Lecce per il 13 dicembre.

I post contestati riguardano principalmente la gestione amministrativa del Comune e temi quali la manutenzione di strutture pubbliche, la gestione dei tributi, gli appalti, gli incarichi e alcuni servizi comunali. Schifano, nei propri interventi, ha espresso valutazioni fortemente critiche sull’operato dell’amministrazione, utilizzando anche espressioni polemiche e provocatorie.

Tra i contenuti contestati vi sono riferimenti alla presunta disparità di trattamento nell’applicazione delle regole, alla gestione degli appalti e al rapporto tra amministrazione e cittadini. Un ulteriore post, pubblicato nell’ottobre 2025 e collegato alla precedente discussione, prendeva spunto da una notizia di cronaca relativa a presunti concorsi pilotati in un altro Comune, utilizzandola come occasione per una riflessione, in chiave ironica, sulla trasparenza della pubblica amministrazione.

La vicenda si inserisce, inoltre, in un periodo particolarmente delicato per Schifano, che in passato è stato destinatario di minacce e intimidazioni, episodi che avevano già trovato spazio nella cronaca locale attraverso la pubblicazione di un articolo dedicato alla vicenda.

Schifano, assistito dall’avvocata Selene Mariano, sostiene che i propri interventi rientrassero nell’ambito della critica politica e del diritto di esprimere dissenso sull’operato dell’amministrazione, senza l’intento di colpire personalmente l’ex sindaco.

«Sono interventi legati alla critica politica e alla necessità, dal mio punto di vista, di richiamare l’attenzione sui problemi della comunità», commenta Schifano. L’attivista ricorda inoltre di aver sostenuto in passato lo stesso schieramento politico di Fersini e di essersene successivamente allontanato dopo alcune divergenze, in particolare sulla gestione dei servizi destinati agli anziani.

La vicenda sarà ora sottoposta alla valutazione del giudice civile, che dovrà stabilire se le espressioni utilizzate nei post abbiano oltrepassato i limiti della legittima critica politica e se sussistano i presupposti per la richiesta risarcitoria.