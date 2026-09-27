Figli del Salento: Vittorio Bodini, artista della parola

LECCE – Sulla facciata laterale di un palazzo in via Taranto, da alcuni anni svetta un murales, un uomo con un lungo cappotto e un cappello si muove a mezz’aria mentre attorno le parole prendono forma: “Un monaco rissoso vola tra gli alberi”.

Pare di vederlo, immaginarlo quel monaco che vola, come la penna sul foglio che ne ha descritto la meraviglia e quelle parole che tutti vedono affinché nessuno mai potrà dire di non aver saputo, di aver ignorato, che a Lecce ha vissuto un poeta con l’inchiostro al posto del sangue: Vittorio Bodini.

Una passione per la poesia, per la narrazione e la traduzione che nasce con lui il 16 gennaio 1914, tra i sapori del mare di Bari e gli sguardi speranzosi dei suoi genitori che a Lecce avevano lasciato il cuore e a Lecce tornarono per far crescere e studiare quel figlio dotato di intelletto, lo stesso intelletto che a 18 anni lo portò a Firenze per laurearsi in filosofia.

A Firenze il giovane Bodini incontrò Eugenio Montale, Alessandro Parronchi, Piero Bigongiari, ma la terra natia chiamava e così tornò a Lecce per curare la terza pagina di “Vendetta Mediterranea” con Oreste Macrì, storico periodico fondato da Ernesto Alvino, collaborò con “Letteratura”, pubblicando le sue prime poesie, aderì al movimento “Giustizia e Libertà” e si inserì in “Libera Voce”.

Bodini è stato per Lecce e il Salento un amante appassionato, devoto, entusiasta e ribelle: ne ha raccontato pregi e difetti, con amore e rabbia, lo ha attraversato, sviscerato, stretto forte tre le braccia denunciando la situazione di abbandono cui la politica per secoli lo ha lasciato, ma cantandone al contempo la bellezza e la fierezza.

Fino a quando nel 1946 ha volto lo sguardo altrove scoprendo come si è tutti fratelli sotto il cielo dell’abbandono e così, in Spagna, dove lavorò dal 1946 al 1950 come lettore di italiano e antiquario, realizzò che il Sud è un concetto che va ben oltre il Salento e affonda le sue radici nell’intero bacino del mediterraneo dove la povertà cammina di pari passo con la magnificenza del barocco, che riempie di bellezza la paura del nulla, dei giorni che si susseguono uguali e fedeli l’uno con l’altro.

Bodini studiò l’arte barocca di Luis Gonzaga e dei surrealisti spagnoli e si appassionò alla lingua e alla cultura spagnola, arrivando a diventare un brillante traduttore. Sue le traduzioni in lingua italiana del Don Chisciotte della Mancia di Cervantes e delle opere teatrali di Garcia Lorca.

Rientrato in italia, a Bari ottenne la cattedra di Letteratura Spagnola.

Nel 1954 fondò “L’esperienza poetica” e nonostante il trasferimento a Roma, dove morì il 19 dicembre 1970, mantenne vivo il rapporto con il Salento.

Lucio Antonio Giannone, docente presso l’Università del Salento, ha fatto un lavoro certosino e alla sua pazienza dobbiamo la riscoperta di questo artista della parola.

Tra le sue opere La luna dei Borboni (1952), Dopo la luna (1956), Metamor (1967) e Poesie (1972, raccolta postuma uscita per Arnoldo Mondadori Editore e ripubblicata da Besa).