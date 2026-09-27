Alla scoperta del Salento: Le Cesine

1 of 5

L’Oasi WWF “Le Cesine” rappresenta uno degli ecosistemi umidi costieri di maggior pregio scientifico e naturalistico. Situata nel territorio comunale di Vernole, a circa 15 chilometri a sud-est di Lecce, l’area protetta si estende su una superficie di circa 348 ettari.

L’Oasi è inserita nel sistema della Rete Natura 2000 della Commissione Europea come Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale, ed è riconosciuta come Zona Umida di Importanza Internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar dal 1977.

Il toponimo “Cesine” trae origine dal sostantivo latino caesa (da caedere, tagliare o abbattere), un termine storicamente utilizzato nel bacino del Mediterraneo per indicare aree boschive disboscate, dissodate o sottoposte a interventi di bonifica.

Storicamente, la fascia costiera adriatica compresa tra Brindisi e Otranto era caratterizzata da una complessa matrice di paludi retrodunali, specchi d’acqua salmastra, foreste ripariali e macchia mediterranea. Questo territorio, impervio e soggetto a malaria, costituiva al contempo un naturale baluardo protettivo contro le incursioni marittime.

Nel corso del XX secolo, i massicci interventi di bonifica idraulica e agraria promossi nello Stato italiano ridussero quasi totalmente la presenza delle zone umide salentine per fare spazio all’agricoltura e all’urbanizzazione costiera.

Le Cesine rappresentano l’unico segmento superstite di questo antico sistema paludoso. La loro salvaguardia è stata sancita con l’istituzione della Riserva Naturale Statale di Popolamento Animale con Decreto Ministeriale del 13 agosto 1980, con la contestuale affidamento della gestione al WWF Italia, che tuttora opera in convenzione con il Reparto Carabinieri Biodiversità.

La rilevanza ecologica delle Cesine risiede nella stretta interconnessione tra habitat differenti concentrati in un ambito territoriale ridotto. Questa continuità ecologica garantisce l’instaurarsi di una catena trofica complessa e resiliente.

Il cuore dell’Oasi è rappresentato dalle zone umide e dai pantani, in particolare il Pantano Grande e il Pantano Piccolo. Si tratta di specchi d’acqua salmastra alimentati sia dalle piogge meteoriche sia dalle risorgive della falda freatica, dominati da una fitta vegetazione idrofila dove prevalgono la canna di palude, la mazzasorda e il giunco marittimo.

Spostandosi verso l’interno si incontra la formazione boschiva e la pineta, un ambiente protetto dai venti salmastri dove la copertura arborea si fa densa e rigogliosa, caratterizzata dalla presenza del leccio e del pino d’Aleppo.

Tra il bosco e le zone umide si sviluppa la macchia mediterranea e la gariga, composta da formazioni fruticose e arbustive basse che crescono su suoli calcarei e sabbiosi; qui dominano essenze aromatiche e sferzate dal vento come il lentisco (Pistacia lentiscus), il mirto (Myrtus communis) e il corbezzolo (Arbutus unedo).

Infine, la riserva sfocia verso il mare Adriatico attraverso il sistema dunale e la spiaggia, un ambiente estremo caratterizzato da dune sabbiose recenti e fossili ad elevata concentrazione salina, stabilizzate da specie psammofile altamente specializzate come l’ammofila (Ammophila arenaria) e il giglio di mare (Pancratium maritimum).

L’Oasi registra una ricchezza floristica di prim’ordine. Tra gli elementi di maggior rilievo spicca la presenza di 32 specie di orchidee spontanee, alcune delle quali di fondamentale interesse conservazionistico.

Nella Lista Ross compaiono l’Anacamptis palustris, un’orchidea d’ambiente palustre in regressione sul territorio nazionale a causa della scomparsa degli habitat umidi; la Periploca graeca (erba di seta): rampicante ligneo a distribuzione euri-mediterranea orientale, con stazioni relictuali in Italia meridionale, l’Ipomea sagittata: specie idrofila cara ai canneti salmastri; il Cytinus ruber: entità parassita delle piante di cisto (Cistus spp.)

Collocata lungo la rotta migratoria dell’Adriatico centrale che unisce l’Africa nord-orientale con l’Europa centro-orientale, la riserva ospita oltre 180 specie di uccelli stanziali, svernanti o di passo come Fenicottero rosa (Phoenicopterus roseus), la Spatola (Platalea leucorodia), la Garzetta (Egretta garzetta), l’Airone cenerino (Ardea cinerea), e numerose specie di anatidi quali il Moriglione (Aythya ferina) e il Mestone (Spatula clypeata).

Lotta al Falco di palude (Circus aeruginosus), Falco pescatore (Pandion haliaetus) in fase di transito, e Falco pellegrino (Falco peregrinus).

L’area umida garantisce la sopravvivenza di specie legate ad ambienti idrici incontaminati come il Tritone italico (Lissotriton italicus), il Rospo smeraldino (Bufotes viridis), e la Rana verde (Pelophylax kl. hispanicus), ma anche la Testuggine palustre europea (Emys orbicularis).

La componente dei mammiferi comprende specie storicamente presenti quali la faina (Martes foina), il tasso (Meles meles), la volpe (Vulpes vulpes) e la ricca comunità di chirootteri. In tempi recenti, il monitoraggio scientifico ha documentato la colonizzazione da parte del cinghiale (Sus scrofa) e il naturale ritorno del lupo (Canis lupus lupus), che utilizza l’area come corridoio ecologico e sito di caccia.

La fruizione pubblica della Riserva Naturale Le Cesine è regolamentata per ridurre al minimo l’impatto antropico sugli equilibri ecosistemici, Centro Visite “Masseria Le Cesine” è il punto di riferimento logistico è situato all’interno di una masseria fortificata d’epoca moderna. L’immobile ospita spazi didattici e centri di interpretazione ambientale.

L’accesso alle zone A e B della riserva avviene esclusivamente tramite percorsi guidati lungo camminamenti in legno e sentieri delimitati, dotati di capanni mimetizzati per l’osservazione dell’avifauna senza fonte di disturbo.

L’Oasi è sede costante di programmi di inanellamento dell’avifauna a scopo scientifico, monitoraggio degli anfibi e studio della dinamica delle dune costiere, in collaborazione con centri di ricerca e istituti universitari.

La Riserva Naturale Le Cesine costituisce un tassello insostituibile nel patrimonio ecologico della Puglia e del bacino del Mediterraneo. La sua esistenza testimonia come la tutela rigorosa degli habitat residui possa garantire la sopravvivenza di specie a rischio e la preservazione di funzioni ecosistemiche fondamentali per la regolazione idrogeologica e biologica del territorio salentino.