Francesco De Siena, il vincitore di The Voice Senior, presenta il suo primo inedito il singolo “Vivo”

Dopo il trionfo sul palco di Rai 1 a The Voice Senior a dicembre 2025 e il successo del tour estivo, Francesco De Siena presenta il suo primo inedito, “Vivo”, in uscita oggi a mezzanotte su etichetta Warner Music: è un’intensa ballata che si rifà alla più raffinata tradizione del cantautorato italiano. Il brano mette al centro un arrangiamento intimo ed essenziale guidato dal pianoforte, lo strumento che da sempre contraddistingue la cifra stilistica e l’eleganza interpretativa del musicista e cantautore salentino.

Per questo atteso debutto, De Siena ha voluto accanto a sé una squadra di eccellenze della musica d’autore italiana: la composizione e la produzione musicale di “Vivo” portano la firma di Andrea Mei (storico autore e compositore che ha legato il suo nome anche ai grandi successi de I Nomadi, firmando brani simbolo come “Io voglio vivere” e “Sangue al cuore”), mentre la direzione creativa è stata affidata all’esperienza di Marcello Balestra (figura chiave della discografia italiana, per oltre trent’anni al fianco di Lucio Dalla nella Pressing, già direttore artistico di Warner Music Italia) e a Fabio Blanco, manager ed event producer che ha già prodotto tutti gli spettacoli live di De Siena.

“Vivo” si presenta come un vero e proprio manifesto di resilienza e libertà interiore. Il testo racconta di un viaggio intimo che attraversa il dolore del distacco per approdare alla riconquista di se stessi, dove le cadute smettono di fare paura e si trasformano in punti di riferimento per tracciare una nuova strada.

“Sono orgoglioso che il mio primo inedito sia una canzone vera, suonata, scritta col cuore e che mi emoziona profondamente” dice De Siena. “Ho voluto racchiudere in questo brano tutto il senso profondo della rinascita. Le nostre cadute non sono fallimenti, ma ‘segni che fanno strada’, ferite preziose che indicano il percorso verso il futuro. C’è un momento esatto in cui la paura di scomparire o di non lasciare orme svanisce, lasciando spazio alla libertà più grande: quella di abitare il presente, di bastare a se stessi e di scegliere l’amore come unico, potentissimo mezzo per sopravvivere. Per ogni fine c’è sempre un nuovo inizio e – conclude – dedico questo brano a chiunque stia cercando di ritrovare la luce dentro di sé”.

Con “Vivo”, che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dalle 24.00 di oggi, 24 settembre, il cantautore salentino apre un nuovo capitolo artistico, maturo, solido e di grande intensità. È solo il primo passo di un progetto discografico più ampio, che già a dicembre vedrà l’uscita di un altro singolo, sempre per Warner Music.