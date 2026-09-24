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“Parla con me”, il documentario della regista Nastro d’Argento Sophie Chiarello debutta ad Alice nelle Città 2026

Il lavoro segue un gruppo di adolescenti dell'Istituto Stomeo-Zimbalo, nella zona 167 di Lecce, tra scuola, famiglia e il laboratorio teatrale guidato da Ippolito Chiarello

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