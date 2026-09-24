“Parla con me”, il documentario della regista Nastro d’Argento Sophie Chiarello debutta ad Alice nelle Città 2026

LECCE – “Parla con me”, il documentario firmato dalla regista Nastro d’Argento 2026 Sophie Chiarello esordisce sul grande schermo alla ventiquattresima edizione di Alice nella città, nella sezione Panorama Italia – Proiezioni speciali.

La selezione dei film è stata svelata questa mattina a Roma nella conferenza stampa di presentazione di Alice nelle città, la rassegna dedicata ai giovani, agli esordi e al talento del cinema contemporaneo, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma che si terrà quest’anno dal 13 al 25 ottobre.

La regista Sophie Chiarello, che vanta tra i suoi lavori il pluripremiato documentario “Il cerchio” (2022) incentrato su un gruppo di bambini delle elementari della periferia romana, a distanza di quattro anni torna tra i banchi di scuola, attraversando questa volta il secondo anno delle medie, quello in cui i ragazzi sono chiamati a confrontarsi con la scelta delle superiori e ad iniziare a immaginare il proprio futuro. Protagonisti, un gruppo di studentesse e studenti dell’Istituto Comprensivo Stomeo-Zimbalo di Lecce, cuore pulsante e punto di riferimento della zona 167 della città.

Il film

“Parla con me”, scritto e diretto da Sophie Chiarello, è prodotto da Matteo Chiarello per l’Istituto Comprensivo P. Stomeo-G. Zimbalo di Lecce, produzione esecutiva Eutopia, e finanziato dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola.

Protagonisti del film, l’attore e regista teatrale Ippolito Chiarello, con gli studenti Francesco Carlà, Tommaso Centonze, Giada Colucci, Adam De Oronzo, Cristiano Gaetani, Lorenzo Gnoni, Cheryl Grasso, Rayane Matteo Jendoubi, Carolina Longo, Caterina Mele, Benedetta Monaco, Olga Moscara, Greta Pagliara, Ginevra Quaranta, Sofia Virgulto.

Sinossi. Nella periferia 167 di Lecce, tra un palazzone popolare e un piccolo teatro di quartiere, un gruppo di quindici adolescenti partecipa a un laboratorio di cinema e teatro proprio nel momento in cui devono scegliere come proseguire gli studi.

Guidati dalla regista e da Ippolito Chiarello, i ragazzi e le ragazze si mettono in gioco, raccontando sé stessi, i propri sogni e le proprie paure, e diventano a loro volta registi della propria storia: intervistano i genitori sull’adolescenza che hanno vissuto e osservano il quartiere a cui appartengono. Il film segue questo percorso in cui due generazioni, attraverso il teatro e il cinema, tornano a parlarsi.

Il percorso del film.

Le riprese seguono un percorso durato diversi mesi, che ha coinvolto le classi di seconda media dell’Istituto Stomeo Zimbalo, concentrandosi successivamente su un gruppo di quindici studentesse e studenti.

Davanti all’obiettivo, centrale diviene il tema della scelta, cuore del percorso di crescita degli adolescenti, non solo come decisione scolastica, ma come processo identitario, emotivo e relazionale.

Un momento di transizione che, attraverso l’invito alla parola, diviene una finestra nella quale provare a entrare per capire come si sentono i ragazzi e le ragazze, le loro paure, ansie, i loro sogni e desideri di futuro, anche nella relazione con le loro famiglie e con il contesto di appartenenza.

Anche i luoghi sono protagonisti del film. Il quotidiano degli studenti scandito negli spazi della grande scuola, punto di riferimento degli abitanti e protagonista su più fronti della storia recente del quartiere e dell’intera città: dagli anni ’90, quando gli spazi della scuola ospitarono l’aula bunker in cui si sono celebrati i grandi processi di mafia, sino agli anni più recenti in cui l’Istituto si è distinto per la quantità e qualità di progetti di rete con altre realtà del territorio.

Nasca il Teatro, il piccolo spazio teatrale e multidisciplinare fondato da Ippolito Chiarello nella zona 167, prezioso riferimento culturale del quartiere che da anni collabora con la scuola Stomeo-Zimbalo, fulcro delle attività di sperimentazione in cui le ragazze e i ragazzi del gruppo vengono coinvolti e invitati ad esprimere le proprie emozioni.

E ancora, gli spazi del privato animati dal brusìo familiare di fratelli e sorelle, in cui i ragazzi intervistano per la prima volta i propri genitori confrontandosi con i loro ricordi adolescenziali nei video home made realizzati con i cellulari. E, sullo sfondo, il quartiere di case popolari colorato dai grandi murales di 167/B Street, attraversato dall’eco dei cori dello Stadio del Lecce, avamposto dei sogni di molti giovani tifosi e aspiranti calciatori.

«Con Matteo Chiarello e Ippolito Chiarello avevamo da tempo il desiderio di far convergere i nostri interessi in un progetto comune – commenta l’autrice Sophie Chiarello – da tempo Nasca il Teatro di Ippolito Chiarello, nato proprio nella zona 167 di Lecce, è diventato un vero e proprio presidio di cultura e bellezza, un punto di riferimento importante per gli abitanti giovani del quartiere, grazie anche alla sua collaborazione con la scuola Stomeo-Zimbalo. È stato quindi automatico mettere insieme tutto questo grazie anche a Matteo Chiarello che con la sua associazione Eutopia propone progetti in cui il proposito dell’ascolto è una delle linee guide principali».

«”Parla con me” – spiega Sophie Chiarello – parte dal desiderio di esplorare quel momento in cui non si è più bambine e bambini ma nemmeno ancora un ragazzo o una ragazza nel quale si comincia a prendere coscienza della propria personalità, del proprio posto nel proprio contesto, a scuola, in famiglia, tra gli amici. Quel momento di transizione mi è sempre sembrato un luogo nel quale provare a entrare per capire come si sentono i ragazzi e le ragazze, le loro paure, ansie, ma anche i loro sogni e desideri di futuro. Una delle domande che mi sono sempre posta è quanto il contesto di appartenenza, geografico, sociale, familiare, incida o addirittura determini l’immaginario di futuro dei giovani adolescenti. Dopo “Il Cerchio”, che si concentrava sul percorso della scuola primaria, questo progetto è stato un’occasione preziosa per poter continuare la mia ricerca sulla crescita e provare a rispondere alla mia domanda. L’obiettivo di questo nuovo lavoro è stato quello di aprire una finestra sul mondo dell’adolescenza oggi, ascoltando gli adolescenti e provare a portare la loro voce, che da micro-universo diventa universale.

«Io credo profondamente nell’opportunità formativa data dal teatro e dalle arti in generale – commenta Ippolito Chiarello – come esperienze non straordinarie, ma strutturate nel quotidiano, a maggior ragione in realtà in cui si tende a credere di non avere molte possibilità. Questo percorso serve a dare ai ragazzi degli strumenti per pensarsi diversi, mettersi in gioco, riuscire ad essere interlocutori con le famiglie e i contesti di provenienza, saper dare voce ai propri bisogni spesso inespressi. Il documentario mostra proprio questo: i mondi impressionanti che i ragazzi sono in grado di fare emergere, se sollecitati a esprimersi con interesse e ascolto sinceri».

«Il progetto ha reso la scuola un laboratorio di cittadinanza e creatività – commenta Elisabetta Tundo, dirigente dell’Istituto Stomeo Zimbalo – guidati da Sophie Chiarello, i ragazzi hanno dato vita a una storia “unica” perché originale, nata dall’intreccio delle loro esperienze e riflessioni su una domanda che li accomuna: quella sulla scelta del proprio futuro. Attraverso il lavoro condiviso hanno imparato a esprimersi, collaborare e ascoltarsi, scoprendo che le loro idee e aspirazioni meritano di essere raccontate. Per la comunità scolastica è un’esperienza che rafforza il senso di appartenenza e mostra come l’incontro con il linguaggio artistico possa anche accompagnare i giovani nel percorso verso le scelte future».

Sophie Chiarello, regista italo-francese diplomata alla FEMIS, vanta una lunga carriera da aiuto-regista e vari corti premiati. Realizza con A-L Chiarello il documentario RITALS, domani me ne vado (Premio Speciale Giuria Annecy 2012), dirige il film Ci vuole un gran fisico. Nel 2022 ad Alice Nella Città presenta il documentario IL CERCHIO che vince la menzione speciale della Giuria, e il David di Donatello 2023 come miglior documentario. Nel 2026, il suo film su Aldo, Giovanni e Giacomo, ATTITUDINI: NESSUNA, vince il Nastro d’Argento al miglior documentario dell’anno.

Ippolito Chiarello, artista che spazia tra teatro e cinema, è vincitore nel 2020 del Premio Eolo (l’Oscar del teatro ragazzi) con lo spettacolo “Mattia e il nonno”, ideatore del Barbonaggio Teatrale, che dal 2009 raggiunge oltre 300 città in Italia e all’estero, e fondatore nella zona 167 di Lecce – il quartiere in cui sorge la scuola – dello spazio teatrale e multidisciplinare NASCA il Teatro.

L’Associazione Culturale Eutopia realizza progetti di didattica cinematografica nelle scuole, coinvolgendo studenti di tutte le età, dalla scuola dell’infanzia alle superiori.

I percorsi di Eutopia intrecciano visione, analisi e produzione audiovisiva, accompagnando gli studenti nell’esplorazione delle emozioni e della comunicazione.

Nel tempo Eutopia ha collaborato con case di produzione cinematografica e associazioni attive nel sociale, costruendo reti capaci di ampliare l’impatto culturale e formativo dei progetti. Per promuovere un cinema che educa allo sguardo, alla sensibilità e alla relazione.