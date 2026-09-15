“500mila firme per cambiare l’Italia”: dalla Puglia l’appello per le preferenze, pensioni dignitose e sanità uguale per tutti

“Ripristinate le preferenze per eleggere Camera e Senato, altrimenti non voteremo chi non sosterrà questa battaglia”. È l’appello lanciato da Rocco Monaco, presidente nazionale di Utelit Consum APS, con la petizione popolare “Scegliere e vivere con dignità”, trasmessa l’8 settembre 2026 alla Camera dei deputati e al Senato. Una mobilitazione nazionale che punta a raccogliere almeno 500mila firme e che mette sul tavolo sei richieste rivolte indistintamente alle forze di maggioranza e di opposizione. Al centro c’è innanzitutto il ritorno delle preferenze per consentire agli elettori di scegliere direttamente deputati e senatori, superando il sistema delle liste bloccate. Ma una parte fondamentale dell’iniziativa riguarda la tutela degli invalidi, delle persone fragili e dei loro familiari: Utelit Consum chiede pensioni di almeno mille euro al mese, tempi massimi e uniformi in tutta Italia per visite, esami e interventi, maggiori garanzie per i caregiver e un’assistenza domiciliare realmente accessibile sull’intero territorio nazionale.

La proposta prevede in particolare un’Assistenza Domiciliare Integrata garantita dalle 7 alle 20 in tutte le Regioni e una legge nazionale capace di fissare standard uguali per personale, orari, controlli e diritti, superando le disparità territoriali che ancora oggi caratterizzano il servizio. Con una lettera istituzionale firmata dallo stesso Monaco, l’associazione ha chiesto al Parlamento un riscontro scritto sui sei punti della petizione, l’individuazione di interlocutori istituzionali e la possibilità di partecipare a incontri o audizioni con una propria delegazione. Una battaglia che per Monaco nasce anche da un’esperienza personale molto difficile. “Negli ultimi cinque anni, a causa di un tumore, di una dissezione aortica, del trapianto renale e delle successive infezioni, ho conosciuto direttamente numerosi ospedali e diverse realtà sanitarie. Nei reparti ho incontrato e ascoltato pazienti e familiari provenienti da ogni parte d’Italia”, racconta il presidente di Utelit Consum. Monaco sottolinea però anche il valore delle eccellenze incontrate nel Servizio sanitario nazionale: “Pur avendone conosciuto anche le difficoltà e le criticità, posso affermare di essere rinato tre volte grazie all’eccellenza della sanità italiana e alla competenza, alla dedizione e all’umanità dei suoi professionisti”.

Da quelle esperienze e dalle testimonianze raccolte negli ospedali è maturata la decisione di trasformare le difficoltà vissute in una mobilitazione nazionale. “A 70 anni, dopo aver affrontato cinque gravi patologie, continuo a combattere per difendere i più deboli e le persone fragili. Questa iniziativa è promossa nella massima trasparenza, a titolo gratuito e con l’unica finalità di contribuire alla tutela dei cittadini che hanno più bisogno di ascolto, assistenza e diritti concreti”, afferma Monaco. Le altre richieste della petizione riguardano percorsi più semplici per le persone fragili, una reale continuità assistenziale, la presa in carico dei casi complessi e l’individuazione di un referente preciso per ogni situazione.

Sul fronte sanitario si chiede inoltre che i tempi massimi per visite, esami e interventi siano certi, esigibili e uguali su tutto il territorio nazionale, accompagnati da monitoraggi pubblici e da responsabilità precise per le direzioni generali in caso di ritardi sistematici. La campagna, precisa Utelit Consum, è apartitica e gratuita. Dopo il primo obiettivo delle 50mila sottoscrizioni, l’associazione punta a raggiungere quota 100mila e successivamente il traguardo finale delle 500mila firme da portare davanti alle istituzioni. L’invito è rivolto a cittadini, famiglie, associazioni, operatori sanitari e volontari, con l’obiettivo di costituire anche comitati locali in ogni città italiana per sostenere la raccolta. “Firmate e aprite un Comitato nella vostra città”, è l’appello con cui Monaco prova ora a trasformare le sei proposte in una mobilitazione capillare, chiedendo alla politica una risposta pubblica e concreta.