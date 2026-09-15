Settembre è il mese del benessere a UniSalento: PROBEN MOEBIUS e Centro Muv insieme per salute, sport e prevenzione

LECCE- Un mese di iniziative gratuite dedicate al benessere della comunità accademica, con un programma che mette insieme salute fisica e psicologica, sport, relazioni, partecipazione e qualità della vita universitaria, grazie alla collaborazione con il centro Muv. L’Università del Salento accompagna il rientro di settembre con il “Mese del Benessere”, promosso nell’ambito del progetto ministeriale “PROBEN MOEBIUS – Movimento, Equilibrio e Benessere In una Università Sostenibile 2”, attraverso laboratori, giornate tematiche, attività culturali e percorsi di ascolto, tutti a partecipazione libera.

All’interno di questo percorso si inserisce anche il ruolo del Muv, che si conferma punto di riferimento per il territorio salentino attraverso una rete di collaborazioni che unisce mondo accademico e scuola nel segno della salute, della prevenzione e della formazione. Grazie a una partnership strategica attiva con gli istituti IISS E. Fermi e Liceo Scientifico G. Banzi Bazoli di Lecce, guidati dalle dirigenti Antonella Manca e Biagina Vergari, il centro sportivo rafforza la propria presenza come struttura di supporto psicofisico per le giovani generazioni. Tra le iniziative figurano i progetti BLSD, il conseguimento del brevetto di assistente bagnanti e i PON formativi dedicati a nuoto e prevenzione, percorsi che consentono ai ragazzi anche di avvicinarsi al mondo del lavoro presso aziende locali.

In ambito accademico, il Muv è protagonista delle attività di tirocinio e tutoraggio per il progetto MOEBIUS, iniziativa che si integra con la RUS, la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, e promuove alimentazione sana, mobilità elettrica pubblica e attività sportiva. Il progetto, particolarmente attivo anche durante la stagione estiva, agosto compreso, punta a sostenere il benessere dei giovani e a prevenire comportamenti a rischio attraverso un supporto psicologico, sportivo e artistico-culturale. Sono 180 gli studenti universitari coinvolti in un percorso di benessere a 360 gradi, con la collaborazione delle aree di Scienze Motorie e Scienze Psicologiche dell’Università del Salento e con il contributo del coordinatore scientifico professor Omar Gelo, la supervisione del professor Dario Colella, del capo Dipartimento professor Stefano Piraino e il supporto della rettrice professoressa Antonietta Aiello per l’apertura del progetto a tutti i corsi di laurea.

“Quella costruita con l’Università del Salento è una collaborazione nella quale crediamo fortemente – sottolinea il direttore tecnico del centro Muv, professor Giuseppe Bruno – perché il rapporto tra mondo accademico, sport e territorio può diventare uno strumento concreto per promuovere benessere, salute e corretti stili di vita. Dopo gli importanti progetti sviluppati con le scuole, il Muv sta portando avanti con UniSalento un’esperienza di grande valore che coinvolge tantissimi studenti. Lo sport, se inserito in un percorso multidisciplinare insieme alla prevenzione, al sostegno psicologico e alla formazione, può contribuire in maniera determinante alla crescita dei giovani e alla qualità della loro vita”.

Il programma del “Mese del Benessere” propone infatti una visione ampia del benessere, che comprende salute fisica e psicologica, relazioni, senso di appartenenza, partecipazione e qualità degli spazi universitari. Laboratori, giornate tematiche, attività culturali e percorsi di ascolto offriranno occasioni per incontrarsi, conoscere risorse, condividere esperienze e contribuire a immaginare possibili miglioramenti della vita universitaria.

“Il ‘Mese del Benessere’ – spiega il responsabile scientifico del progetto, il professore Omar Gelo – nasce dall’idea che il benessere universitario non riguardi soltanto la dimensione individuale, ma prenda forma anche nelle relazioni, negli spazi, nelle opportunità di partecipazione e nel senso di appartenenza alla comunità. Con queste iniziative vogliamo offrire occasioni concrete per incontrarsi, sperimentare e riflettere, ma anche ascoltare bisogni e risorse della comunità accademica, affinché il benessere possa diventare sempre più una dimensione strutturale della vita universitaria”.

“Molte delle attività – aggiunge la professoressa Tiziana Marinaci, referente scientifica per l’area psicologico-clinica – sono nate dalle idee e dal lavoro diretto dei ‘tutor del benessere’ e dei giovani collaboratori del progetto: una scelta precisa, perché non crediamo si possano progettare dispositivi di benessere universitario soltanto dall’alto, senza coinvolgere chi l’Università la vive ogni giorno. Le attività sono state pensate da studenti e giovani laureati per e con la comunità studentesca, in un lavoro condiviso con la professoressa Anna Paola Paiano per l’area pedagogica e con tutto il gruppo di PROBEN MOEBIUS. La figura del ‘tutor del benessere’ è per noi particolarmente strategica: vicina agli studenti e capace di intercettarne linguaggi e bisogni, ma anche, grazie alla formazione ricevuta, in grado di contribuire alla progettazione di interventi concreti. Ci auguriamo che possa restare una risorsa anche oltre PROBEN MOEBIUS. Allo stesso modo, i percorsi di ascolto, il Photovoice e l’Hackathon sono pensati perché il ‘Mese del Benessere’ non resti un evento isolato, ma diventi un’occasione per costruire un’Università sempre più attenta alle persone che la vivono ogni giorno”.

Un ringraziamento particolare, sottolineano i responsabili del progetto, va al gruppo organizzativo composto da Cosima Valentino, Caterina Filareti ed Eleonora Vergine; ai “tutor del benessere” Maria Concetta Galeone, Sara Carmen De Pascali e Daniele Tundo; a Chiara Tarantino, psicologa facilitatrice, e a Ludovico Palese, Digital & Communication Peer Tutor, per il contributo alla progettazione e alla realizzazione delle attività.

Il mese si è aperto con “Coltiviamo spazi, liberiamo idee”, il percorso dedicato alla cura condivisa degli spazi comunitari. A questo si affianca un percorso di ascolto, con interviste e un questionario qualitativo rivolto a studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo, per raccogliere esperienze, punti di vista e proposte sul benessere a UniSalento. Nei giorni scorsi si sono tenuti “Kindness in Progress: regolazione emotiva”, due laboratori dedicati alla gestione delle emozioni, e “Scatti d’Insieme”, un’esperienza di Photovoice per raccontare attraverso la fotografia spazi ed esperienze significativi della vita universitaria. Le immagini saranno restituite alla comunità in una mostra pubblica il 28 settembre.

Domani, 16 settembre, è in programma “No Stress Just Games”: giochi cooperativi e sfide di gruppo animeranno lo Studium 2000. Il 17 e il 22 settembre sarà invece la volta de “La Banca del Tempo: cosa cerchi e cosa offri?”, un invito a riconoscere le proprie risorse e a sperimentare forme di reciprocità e mutuo aiuto.

Il 18 e il 24 settembre spazio a “PopCorn & Benessere – Il Cineclub del Benessere Psicologico”, con due appuntamenti dalle 17 alle 20 nei quali la visione condivisa di un film sarà seguita da una discussione guidata di circa 30-35 minuti. Il 18 settembre, in Aula Moebius allo Studium 5, sarà proiettato “St. Vincent”, dedicato ai temi della cura, delle relazioni e della crescita; il 24 settembre, in Aula Moebius al College ISUFI/Ecotekne, sarà la volta di “The Social Dilemma”, sulle dipendenze digitali e sui meccanismi che regolano l’attenzione online.

Nel corso del mese saranno inoltre allestite installazioni temporanee negli spazi universitari, pensate per stimolare riflessione, consapevolezza e relazione. Il 21 settembre, allo Studium 2000, è in programma la “Giornata della Cura, dalla cura di sé alla cura della comunità”, che offrirà occasioni di incontro con servizi e realtà dell’Università e del territorio. Punti informativi, interventi e attività esperienziali saranno dedicati al benessere psicologico, alla salute e alla prevenzione, all’orientamento, al contrasto alla violenza e alle discriminazioni, alla solidarietà e alla cura delle relazioni. In programma anche yoga, consulenze nutrizionali, attività assistite con animali e un workshop sulla prevenzione delle dipendenze comportamentali, che integrerà mindfulness e indicazioni sulle risorse di supporto disponibili.

Il 28 settembre, dalle 8.30, l’Hackathon del Benessere coinvolgerà la comunità accademica in una giornata di lavoro collettivo per sviluppare interventi concreti capaci di migliorare il benessere a UniSalento. A partire da esperienze, bisogni, risorse e criticità emersi anche dalle attività di ascolto e ricerca partecipata, i gruppi individueranno una sfida ed elaboreranno un prototipo o una proposta progettuale. I contributi saranno valutati da un’apposita commissione, con forme di riconoscimento per quelli selezionati. La stessa giornata del 28 settembre ospiterà anche la mostra “Scatti d’Insieme” e il Game Break, pausa pomeridiana dedicata al gioco e alla socialità. Dalle 20.30 spazio invece alla Feel Good Night, la festa finale del “Mese del Benessere”, con musica, giochi, food truck e occasioni di socialità aperte alla comunità universitaria.

Il progetto punta dunque a rendere il benessere una componente stabile della vita accademica, monitorando i bisogni degli studenti e sostenendone la crescita attraverso interventi mirati e il potenziamento dei servizi locali. In questa prospettiva, anche l’azione del Muv costruisce un ponte tra aziende, scuola e Università, mettendo a disposizione competenze professionalizzanti e continuando a investire in progetti rivolti alla comunità.

Tutte le attività del “Mese del Benessere” sono gratuite e rivolte alla comunità accademica, con modalità di partecipazione differenziate a seconda degli appuntamenti. Il dettaglio dei singoli eventi, con orari, sedi e modalità di partecipazione, è pubblicato sui canali ufficiali del progetto PROBEN MOEBIUS e del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, @moebius_unisalento.