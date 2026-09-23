Giornate Europee del Patrimonio 2026, apertura straordinaria dei Musei dell’Università

LECCE – Tre percorsi guidati gratuiti tra Cavallino e il Complesso Studium 2000, nel segno del tema europeo “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”. L’Università del Salento aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio 2026 con l’apertura straordinaria di tre dei suoi musei nelle giornate di venerdì 26 e sabato 27 settembre. Promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinata in Italia dal Ministero della Cultura, la manifestazione propone quest’anno il tema “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”: una traccia che l’Ateneo declina in tre visite guidate gratuite dedicate alla tutela, al riuso e alla trasmissione del patrimonio archeologico e documentario.

Sabato 26 settembre, dalle 10.30 alle 12.30, aprirà il Museo Diffuso di Cavallino con il percorso “L’area archeologica di Cavallino. Dall’abbandono e dalla lottizzazione dei terreni all’acquisizione e alla fruizione pubblica”, visita guidata a cura di Corrado Notario. Il ritrovo è fissato davanti all’ingresso del Museo Diffuso, in piazza Fratelli Cervi a Cavallino (Lecce); in caso di pioggia il ritrovo sarà al Museo Didattico Archeologico, in via Crocifisso (presso l’Ufficio Anagrafe di Cavallino). La prenotazione è consigliata:tel. 333.4253408 (dal lunedì al venerdì ore 9.00–19.00; sabato e domenica ore 10.00–13.00) e email museodiffusocavallino@unisalento.it.

Domenica 27 settembre, dalle 9.00 alle 13.00, l’appuntamento è al Complesso Studium 2000 (Via di Valesio 3, Lecce), che ospiterà due percorsi in contemporanea.

Al MuPA – Museo Papirologico “Mario Capasso” la visita guidata “Resistere al tempo. Il papiro come patrimonio vivo”, a cura di Alberto Buonfino, racconterà la storia e la conservazione dei materiali papiracei. La prenotazione è obbligatoria e la visita si articolerà in tre turni da massimo 15 partecipanti ciascuno: primo turno ore 9.15, secondo turno ore 10.45, terzo turno ore 12.00. Info e prenotazioni: tel. 0832.294257, info.museopapirologico@unisalento.it

Al MuSA – Museo Storico-Archeologico si terrà invece “L’Arte di Durare. Storie di resistenza, riuso e tutela nelle collezioni del MuSA”, visita guidata a cura di Grazia Maria Signore, dedicata alle vicende di conservazione e reimpiego dei reperti. La prenotazione è consigliata: tel. 0832.294253; infomusa@unisalento.it

L’iniziativa conferma l’impegno dell’Ateneo nella valorizzazione e nella fruizione pubblica del proprio patrimonio museale, tra ricerca scientifica e apertura alla comunità.