Castello Carlo V di Lecce: per le Giornate Europee del Patrimonio sabato 26 settembre apertura straordinaria serale della mostra su Shakespeare

LECCE – Il Castello Carlo V di Lecce celebra le Giornate Europee del Patrimonio, in programma il prossimo fine settimana, promosse dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinate in Italia dal Ministero della Cultura, con l’apertura straordinaria serale, sabato 26 settembre, della mostra “La materia dei sogni – Mondi e visioni dall’opera di Shakespeare” dalle 18 alle 22.

L’iniziativa, intitolata “Sogno di una notte di fine estate – GEP 2026” , prevede contestualmente, al calar del sole, l’apertura al pubblico dei camminamenti sulle mura del castello con tre turni di visita (18.30, 19.30, 20.30) per scoprire il fascino della città dall’alto all’imbrunire. Un percorso tra bastioni, scorci e panorami che accompagnerà il pubblico fino ai sotterranei del Castello, dove la visita proseguirà con la mostra immersiva dedicata all’universo del Bardo tra arti visive, installazioni, tecnologie digitali e ricerca storico-letteraria(biglietto unico 8 euro, info per prenotazioni, riduzioni e gratuità: 351 4941192).

Aperta fino al 10 gennaio 2027e allestita nei sotterranei del Castello Carlo V, la mostra “La materia dei sogni. Mondi e visioni dall’opera di Shakespeare”èun progetto originale interdisciplinare e internazionale, promosso da Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia, a cura di Peter Bottazzi e Silvia Rigon, realizzato con la consulenza scientifica di Michael Dobson, direttore dello Shakespeare Institute, in cui teatro, arti visive, installazioni e ricerca storica si intrecciano in un percorso capace di “mettere in scena” l’opera del grande drammaturgo inglese attraverso tecnologie e linguaggi contemporanei in modo accessibile, inclusivo e innovativo.

L’esposizione si sviluppa attraverso sette grandi installazioni, ognuna concepita come una diversa porta d’accesso alla ricchezza dell’opera shakespeariana. Poesia, dialogo, monologo e canto diventano strumenti per restituire la complessità della produzione del drammaturgo in un ambiente multidisciplinare dove le sue parole tornano a risuonare in forme contemporanee.

L’obiettivo del progetto è trasformare la visita in un’esperienza emozionale ed emozionante ma anche didattica e formativa, nella quale rigore scientifico e creatività artistica si incontrano. (Info: https://www.ilcastellodilecce.it/la-materia-dei-sogni/).

Proseguono, domenica 27 settembre, continuano i pomeriggi domenicali di Open Kids, lo spazio all’interno del Castello Carlo V di Lecce dedicato ai laboratori per bambini, bambine e famiglie, con un tema diverso che cambia ogni mese.

Il tema di questo mese è “Settembre, l’opora greca: il mese dopo l’estate”.*L’Opora (in greco antico Ὀπώρα) è una divinità minore della mitologia greca, personificazione dell’autunno, del raccolto e della maturazione dei frutti, in particolare dell’uva e della vendemmia.

Il laboratorio di domenica sarà dedicato a “Il teatro e la maschera”, dedicato a come nasceva uno spettacolo nell’antica Grecia e al perché gli attori indossavano grandi maschere.

Attraverso il gioco scenico, la mimica e la narrazione, bambine e bambini scopriranno le origini del teatro greco e il ruolo della maschera, imparando a riconoscere ed esprimere emozioni e personaggi.Poi spazio alla creatività: ciascun partecipante realizzerà la propria maschera teatrale ispirata alla tragedia e alla commedia antica.

Il viaggio nella cultura dell’antichità continuerà anche le domeniche del mese di ottobre, con “Ottobrata romana: le domeniche di Dioniso” e del mese di novembre con “Manuf-Arti della Preistoria”.

Il Castello Carlo V è aperto al pubblico tutti i giorni salvo il lunedì con turni di visite guidate quotidiani alle 10.30, 11.30, 12.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.

Si ricorda che, presentando il ticket d’ingresso dell’Anfiteatro romano di Piazza Sant’Oronzo, si ha diritto all’accesso al tour di visita del Castello Carlo V a 8 euro invece di 10.