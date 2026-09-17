Il caso del Nautico di Gallipoli finisce sul tavolo del governo Meloni: Piccolotti lancia l’allarme sui 17 milioni a rischio

GALLIPOLI – Il futuro dell’Istituto Tecnico Nautico “Amerigo Vespucci” di Gallipoli arriva sul tavolo del governo, dopo che il Comune ha deciso di costruire un’area parcheggi nel centro della città al posto del nuovo nautico, che secondo il sindaco Flavio Fasano dovrebbe essere edificato all’ingresso della città, sulla strada provinciale per Sannicola, dove c’è già l’altra sede. La deputata Elisabetta Piccolotti, di Alleanza Verdi e Sinistra, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta, Atto Camera 4/08901 del 15 settembre 2026, indirizzata ai ministri dell’Istruzione e del Merito e del Lavoro e delle Politiche Sociali, chiedendo chiarimenti e interventi urgenti sulla ricostruzione della scuola e, soprattutto, sul rischio di perdere un finanziamento pubblico superiore ai 17 milioni di euro. Al centro della vicenda c’è uno degli istituti più importanti per la formazione nautica pugliese: il Vespucci è infatti l’unico in Puglia a offrire sia il percorso di Conduzione del mezzo navale sia l’articolazione Costruzione del mezzo navale ed è inoltre capofila nazionale della Rete Co.Nav.

La vecchia sede è stata dichiarata inagibile nel 2007 e successivamente demolita, mentre la costruzione del nuovo edificio è stata inserita nel programma “Scuole innovative”, previsto dalla legge 107 del 2015 e gestito dall’Inail, con uno stanziamento di oltre 17 milioni di euro. Un percorso lungo e complesso che, secondo quanto ricostruito nell’interrogazione parlamentare, aveva già raggiunto una fase avanzata: la conferenza dei servizi si era conclusa positivamente nel dicembre 2022, mentre le demolizioni sono state ultimate nel dicembre 2025. Nei mesi scorsi, però, il Comune di Gallipoli ha chiesto all’Inail di abbandonare il sito originariamente individuato in via Gramsci per trasferire la nuova scuola in un’altra area. Una proposta respinta formalmente dall’ente finanziatore il 24 luglio 2026. Tre giorni più tardi la Giunta comunale ha approvato una variante urbanistica relativa all’area e il provvedimento è stato poi adottato dal Consiglio comunale il 31 luglio con la delibera numero 24 del 2026.

La variante modifica la destinazione dell’area, da zona destinata a scuola, classificata F.2.1, a zona destinata a parcheggio, F.1.6: proprio questo passaggio che, secondo Piccolotti, potrebbe compromettere definitivamente il progetto finanziato. Nell’interrogazione viene infatti denunciato il rischio concreto di perdere gli oltre 17 milioni già assegnati e di rendere inutili anche le somme finora sostenute dalla Provincia di Lecce: 983.257,61 euro per la demolizione del vecchio edificio, 427.419,45 euro per la progettazione e altri 41.572 euro per la validazione del progetto. Una cifra complessiva che supera 1,45 milioni di euro e che si aggiungerebbe all’eventuale perdita del finanziamento principale. A sollevare forti preoccupazioni è stato anche il Consiglio d’Istituto del Vespucci, che con la delibera numero 57 del 5 agosto scorso ha trasmesso una relazione tecnico-istituzionale per mettere in evidenza le conseguenze che avrebbe una diversa localizzazione della scuola.

Una sede distante dal porto e dal mare, viene sottolineato, renderebbe infatti più complessa l’organizzazione delle esercitazioni pratiche, aumentando spostamenti, costi e tempi morti e facendo emergere anche il rischio di difficoltà nel rispetto degli standard ministeriali previsti per questo particolare percorso formativo. Piccolotti chiede quindi ai due ministeri se siano a conoscenza della deliberazione comunale del 31 luglio e delle possibili conseguenze sul progetto, ma soprattutto quali iniziative intendano assumere per evitare la perdita delle risorse pubbliche già stanziate. Nell’atto parlamentare viene ricordato che l’Inail avrebbe chiarito come una rilocalizzazione dell’opera comporterebbe la necessità di ripercorrere integralmente l’iter istruttorio, circostanza che si scontrerebbe con il termine perentorio del 31 dicembre 2023, ormai scaduto.

La parlamentare di AVS sollecita inoltre la convocazione urgente di un tavolo tecnico con Provincia di Lecce, Comune di Gallipoli, Inail e Regione Puglia, con l’obiettivo di individuare una soluzione capace di salvaguardare il finanziamento e consentire la ricostruzione dell’istituto nel sito di via Gramsci. L’ultimo punto dell’interrogazione riguarda infine le iniziative che il Governo intenda mettere in campo per evitare il possibile configurarsi di un danno erariale, qualora alla perdita dei 17 milioni di euro dovesse aggiungersi anche la vanificazione delle somme già impegnate e spese. A rilanciare il caso sono Danilo Scorrano, segretario provinciale di Sinistra Italiana Salento, e Roberto Fuschi, portavoce pro tempore di Sinistra Italiana Gallipoli, che chiedono ora una risposta rapida da parte delle istituzioni per evitare che un progetto atteso da quasi vent’anni possa definitivamente arenarsi proprio dopo aver raggiunto una fase avanzata dell’iter.