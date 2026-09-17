Maglie celebra i 110 anni di Aldo Moro: al via l’itinerario educativo per le scuole tra memoria, etica e cittadinanza

MAGLIE – In occasione del 110° anniversario della nascita di Aldo Moro (23 settembre 1916 – 23 settembre 2026), l’Assessorato alla Cultura del Comune di Maglie, in collaborazione con l’Associazione 34° Fuso APS, propone un progetto di cittadinanza attiva e memoria storica rivolto ai giovani delle scuole cittadine.

Dal 21 al 24 settembre 2026, alle ore 10:00, una delegazione di studenti delle classi quinte degli istituti superiori e delle terze delle secondarie di primo grado di Maglie parteciperà a “Sulle tracce di Aldo Moro”, un percorso guidato in otto tappe pensato per far conoscere la figura dell’illustre statista non solo come protagonista della storia repubblicana, ma come uomo, formatore e cittadino indissolubilmente legato alle sue radici magliesi.

L’itinerario toccherà gli otto luoghi simbolo della vita civica e culturale cittadina legati alla figura di Aldo Moro. “Con questo percorso vogliamo restituire ai nostri ragazzi la figura di Aldo Moro non solo come pagina di storia nazionale, ma come esempio concreto di impegno civile nato nella nostra città – dichiara il Sindaco Ernesto Toma – Maglie ha il dovere di custodire e trasmettere questa memoria alle nuove generazioni”.

Sulla stessa linea l’Assessore alla Cultura, Roberta Iasella Vilei: “Portare gli studenti nei luoghi che hanno segnato la vita di Aldo Moro significa fare cultura nel modo più autentico, trasformando la città stessa in un’aula a cielo aperto. È un progetto realizzato insieme al 34° Fuso APS, per restituire ai ragazzi un pezzo importante della nostra identità e della nostra storia”.

L’iniziativa intende trasmettere agli studenti un vero e proprio metodo civile: la cultura dell’ascolto, la centralità della persona, il valore delle istituzioni e il senso della politica come servizio