Progetto SAFI3 all’Università del Salento: oltre 3.600 partecipanti per il piano da 16 milioni finanziato dal PNRR

LECCE – Un bilancio di 3.699 partecipanti, 40 percorsi formativi attivati e un investimento complessivo da quasi 16 milioni di euro finanziato con fondi PNRR. Sono i numeri del progetto SAFI3 per l’Università del Salento, il programma di alta formazione e internazionalizzazione che vede la scuola ISUFI dell’Ateneo leccese come centro di coordinamento strategico, all’interno di una rete che unisce il Gran Sasso Science Institute (ente capofila), la Scuola Superiore di Catania e la Scuola Superiore Meridionale di Napoli.

La quota principale delle uscite e delle attività ha riguardato l’internazionalizzazione, con 2.033 persone coinvolte. Il piano ha portato a Lecce 21 corsi tenuti da docenti provenienti da 11 Paesi (tra cui Spagna, Germania, Olanda, Stati Uniti, Brasile e Turchia), mentre 35 missioni di ricerca in uscita hanno proiettato i docenti salentini verso strutture accademiche in quattro continenti. Sul fronte del sostegno agli studenti, il bando “UniSalentoForSAFI3” ha erogato 62 borse di mobilità con uno stanziamento di circa 660mila euro, a cui si sono affiancate iniziative di promozione internazionale in Tunisia, Cina e Brasile.

Per quanto concerne la didattica, l’Ateneo ha registrato 1.666 presenze attraverso quaranta iniziative focalizzate su transizione digitale, inclusione, salute e ambiente. Il catalogo ha compreso winter e summer school, master di primo e secondo livello, percorsi dottorali internazionali e corsi di perfezionamento curati dai vari Dipartimenti universitari. Il progetto garantisce inoltre una ricaduta permanente sul territorio attraverso la creazione di undici nuovi laboratori interdisciplinari, dedicati a settori che spaziano dalle energie rinnovabili alla fisica medica, fino alla diagnostica archeologica, con uno stanziamento previsto di oltre 1,87 milioni di euro.