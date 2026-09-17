Condannato per omicidio, gestiva giro di spaccio in carcere: condannato a 8 anni di reclusione

LECCE – Già condnnato per omicidio a 26 anni di reclusione (sentenza passata in giudicato), ovvero per il delitto del 21enne Paolo Spalluto, ucciso per uno scambio di persona il 2 agosto 2012 nel palaFiere di Piazza Palio, Salvatore Polimeno incassa una nuova condanna. In questo caso: per droga ed estorsione nel carcere di Lecce dove è sempre detenuto. Spesso con minacce. Il gup Marcello rizzo ha inflitto al 36enne leccese una condanna a 8 anni di reclusione a fronte di una richiesta di 10 sollecitata dalla pm Rosaria Petrolo.

Dalle accuse (vicenda già affrontata dal Corriere Salentino con altri articoli) Polimeno avrebbe anche nascosto in cella un cellulare con cui poteva efettuare delle videochiamate. E avrrebbe minacciato un altro detenuto (un 41enne di Campi salentina) per il mancato pagamento di 2.000 euro per una partita di cocaina. Minacce vibrate anche nei confronti del fratello. affinchè risarcissero il danno entrando dietro le sbarre 300 gramm di cocaina e 100 di hashish. L’imputato era difeso dagli avvocati Matteo de Vergori e Salvatore Rollo. Novanta giorni per il deposito delle motivazioni.

Nell’nchiesta sono coinvolti anche Jonathan Schirinzi, di 23 anni, e Gianluca De Paola, di 31, entrambi di Nardò, finiti sotto processo con rito ordinario e difesi rispettivamente dall’avvocato Andrea Bianco, e Raffaele Benfatto. Un altro soggetto, invece, ha patteggiato.