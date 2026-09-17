Le previsioni meteo di domani 18 settembre 2026

Puglia – Nubi sparse e schiarite al mattino su tutta la regione, isolate piogge solo sul Salento. Nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi sulle zone interne, variabilità asciutta altrove. In serata e nottata tempo asciutto con nuvolosità e schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo instabile sulle regioni settentrionali con nuvolosità in transito e piogge sparse associate. Al pomeriggio tempo in miglioramento ma ancora dell’instabilità con residue piogge sparse, specie sulle Alpi. In serata e in nottata tempo più asciutto ma ancora molti addensamenti e locali fenomeni sulle Alpi orientali.

AL CENTRO

Al mattino molte nubi ma tempo per lo più asciutto, salvo locali piovaschi sulla Toscana. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, specie su zone interne e versante adriatico, più asciutto sulle coste tirreniche. In serata e nella notte fenomeni in esaurimento ma ancora nuvolosità alta in transito e locali piogge sulle coste tra Toscana e Lazio.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile su tutte le regioni al mattino con cieli poco nuvolosi e soleggiato sulla Sardegna. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo lungo l’Appennino e settori interni della Sicilia, poche variazioni altrove. In serata e nella notte torna il tempo asciutto ovunque con cieli parzialmente nuvolosi e maggiori schiarite sulla Sardegna.

Temperature minime stabili o in lieve calo al Centro-Nord e sulla Sardegna ed in lieve rialzo al Centro-Sud e sulla Sicilia; massime stabili o in generale lieve diminuzione su tutta l’Italia, salvo un lieve rialzo al Nord-Est.