Le previsioni meteo di domani 18 settembre 2026

Puglia – Nubi sparse e schiarite al mattino su tutta la regione, isolate piogge solo sul Salento. Nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi sulle zone interne, variabilità asciutta altrove. In serata e nottata tempo asciutto con nuvolosità e schiarite.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino tempo instabile sulle regioni settentrionali con nuvolosità in transito e piogge sparse associate. Al pomeriggio tempo in miglioramento ma ancora dell’instabilità con residue piogge sparse, specie sulle Alpi. In serata e in nottata tempo più asciutto ma ancora molti addensamenti e locali fenomeni sulle Alpi orientali.
AL CENTRO
Al mattino molte nubi ma tempo per lo più asciutto, salvo locali piovaschi sulla Toscana. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, specie su zone interne e versante adriatico, più asciutto sulle coste tirreniche. In serata e nella notte fenomeni in esaurimento ma ancora nuvolosità alta in transito e locali piogge sulle coste tra Toscana e Lazio.
AL SUD E SULLE ISOLE
Tempo stabile su tutte le regioni al mattino con cieli poco nuvolosi e soleggiato sulla Sardegna. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo lungo l’Appennino e settori interni della Sicilia, poche variazioni altrove. In serata e nella notte torna il tempo asciutto ovunque con cieli parzialmente nuvolosi e maggiori schiarite sulla Sardegna.
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