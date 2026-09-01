“Festival del Capo di Leuca” rassegna cameristica internazionale VI edizione diciassettesimo concerto mercoledì 2 settembre

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MORCIANO DI LEUCA (Lecce) – I musicisti Francesco Lomuscio e Anna Giove protagonisti del concerto «A proposito di Euridice». L’antica Torre Capece di Barbarano del Capo (frazione di Morciano di Leuca – Lecce), accoglie due artisti internazionali per il diciassettesimo appuntamento della rassegna cameristica internazionale “Festival del Capo di Leuca”, organizzata da Eleusi Aps con la direzione artistica del maestro Alessandro Licchetta.

La serata è in programma mercoledì 2 settembre 2026 alle ore 21, con l’interpretazione dei brani tratti dalle musiche di Francesco Vitucci, Andrea Siano, Francesco Lomuscio e Biagio Putignano.

Anna Giove si è formata al Liceo Musicale di Acquaviva delle Fonti e al Conservatorio “Piccinni” di Bari, dove ha concluso il triennio e successivamente il biennio in Canto lirico operistico con il massimo dei voti. Ha debuttato giovanissima in ambito operistico in produzioni del Conservatorio barese, prendendo parte anche come solista a pagine di Vivaldi, Beethoven, Schubert e Dvořák. Ha collaborato con il Traetta Opera Festival e si è perfezionata presso la Scuola di Musica di Fiesole con Patrizia Ciofi. Nel 2024 ha ottenuto il premio speciale “Ad Libitum” al Concorso Internazionale di Canto Lirico “Niccolò Van Westerhout”. Nel 2025 è stata inoltre solista in produzioni con l’Orchestra Metropolitana ICO di Bari.

Francesco Lomuscio è un giovane pianista e compositore pugliese. Diplomato con menzione d’onore in pianoforte solistico, affianca all’attività concertistica un intenso interesse per la ricerca musicale, la composizione e la trascrizione. Si è esibito in importanti sale da concerto in Italia e all’estero e nel 2023 ha inciso per OnClassical, con Maurizio Zaccaria, le trascrizioni a quattro mani della Sesta e Settima Sinfonia di Beethoven. Vincitore di concorsi nazionali e internazionali, è particolarmente attivo nella musica contemporanea e nella realizzazione di trascrizioni e arrangiamenti eseguiti in numerosi Paesi europei e africani.

La Torre Capece di Barbarano del Capo è l’ultima rimasta dell’antico castello baronale del XVI secolo eretto dalla famiglia Capece. Alta 18 metri, ha una forma quadrangolare e presenta venti beccatelli come ornato, oltre a caditoie a scopo difensivo. La torre è inserita in una corte che conduce ad altri ambienti come i locali di servizio, la scuderia, il maneggio e il mulino.

Il Festival del Capo di Leuca 2026 è realizzato con il contributo e il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e dei Comuni partner, con il patrocinio della Provincia di Lecce. La manifestazione è organizzata in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce e rafforza il proprio percorso di crescita attraverso le convenzioni siglate con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e con la Fondazione Accademia Internazionale di Imola “Incontri con il Maestro”, due tra le più autorevoli istituzioni musicali italiane. Accordi che consolidano il profilo culturale e formativo del Festival, favorendo un dialogo costante con realtà di eccellenza e contribuendo ad arricchire la qualità artistica della manifestazione.

Il comitato artistico del Festival è composto, oltre che dal maestro Alessandro Licchetta, anche dai maestri Andrea Sequestro e Cristian Musio, mentre il direttore amministrativo è Luca Antonio Esposito.