Mercoledì 2 settembre AVSS 2026 prosegue con l’intervento di Petia Radeva, professoressa ordinaria all’Universitat de Barcelona

LECCE – Dedicata al tema “Expanding Horizons in Security, Safety, and Societal Monitoring”, fino a giovedì 3 settembre a Lecce prosegue la ventiduesima edizione di AVSS – Advanced Visual and Signal-Based Systems, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati all’intelligenza artificiale, alla computer vision, all’elaborazione dei segnali e ai sistemi intelligenti applicati alla sicurezza, alla salute, alla mobilità, all’ambiente e al monitoraggio della società. Organizzata dal CNR-ISASI di Lecce, con il coordinamento generale di Abdenour Hadid, Cosimo Distante ed Elisa Ricci, la manifestazione accoglie oltre cento contributi scientifici tra progetti, ricerche e applicazioni e una comunità internazionale di circa 150 docenti, ricercatrici, ricercatori e professionisti in presenza o collegati da tutto il mondo.

Mercoledì 2 settembre la terza giornata partirà alle 9:30 al Castello Carlo V con l’invited talk di Petia Radeva, professoressa ordinaria all’Universitat de Barcelona e ricercatrice senior del Computer Vision Centerm che concentra la sua ricerca sulla computer vision e sul machine learning, con particolare attenzione alle applicazioni in campo sanitario. Alle 11:00 la sessione Object Detection & Tracking sarà dedicata alle nuove tecniche di riconoscimento e tracciamento di persone e oggetti. Dalle 14:00 Signal Processing for Surveillance approfondirà le applicazioni dell’elaborazione dei segnali alla sicurezza, al monitoraggio e all’analisi automatica di immagini, video e audio. Nel pomeriggio la prima ampia poster session, con oltre trenta contributi scientifici, offrirà un ulteriore spazio di confronto tra i gruppi di ricerca.

Giovedì 3 settembre, alle 9:30, il quarto invited talk sarà affidato a Stefan Roth, professore alla Technische Universität Darmstadt, specializzato nella modellazione delle immagini, nella stima del movimento, nel tracciamento e riconoscimento degli oggetti e nella comprensione delle scene. Alle 11:00 la sessione “Intelligent Urban Ecosystems: Smart Infrastructure and Environmental Intelligence” sarà dedicata alle città e alle infrastrutture intelligenti, al monitoraggio del traffico, delle reti e dell’ambiente. Alle 14:00 spazio a Video Surveillance & Analytics, con le nuove frontiere della videoanalisi, del riconoscimento delle anomalie e dell’intelligenza artificiale applicata alla sicurezza. Nel pomeriggio la seconda poster session, con oltre trenta contributi, anticiperà le conclusioni previste alle 17:30.

CNR-ISASI

ISASI (precedentemente noto come Istituto di Cibernetica) fu fondato nel 1968 dal pioniere dell’intelligenza artificiale in Italia Edoardo Renato Caianello e negli anni ha prodotto numerosi innovazioni scientifiche nel campo dell’intelligenza artificiale e dei sistemi automatici. In particolare l’unità di Lecce è specializzata nel campo dell’intelligenza artificiale, dell’elaborazione delle immagini, dei sistemi di riconoscimento automatico e degli aspetti etici ad essi legati. Il CNR è un Ente pubblico e ha l’obiettivo di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e migliorare le attività di ricerca nei principali settori di crescita della conoscenza e delle sue applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese.

AVSS 2026

L’appuntamento è promosso in collaborazione con Provincia di Lecce, Polo Museale della Puglia, Polo Biblio – Museale di Lecce. Technical sponsor IEEE Signal Processing Society e IEEE Computer Society. Tutti gli articoli accettati per la conferenza principale e per i workshop associati saranno pubblicati su IEEE Xplore.