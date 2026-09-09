Investita da un’auto a Napoli: morta dopo quattro giorni di ricovero la 24enne leccese Rebecca Pepe

LECCE/NAPOLI – Si sono interrotte questa mattina le speranze per Rebecca Pepe, la studentessa di 24 anni originaria di Lecce investita venerdì scorso in via Antonio Dohrn, sul lungomare di Napoli. La giovane si è spenta nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale del Mare a causa dei gravi traumi riportati nell’impatto.

La 24enne, che si trovava nel capoluogo campano come turista, era stata travolta da un’automobile mentre percorreva la strada a piedi. Soccorsa e trasportata d’urgenza in struttura sanitaria con un quadro clinico critico, la giovane è stata sottoposta a quattro giorni di cure intensive per fare fronte a un grave trauma cranico. Nonostante i tentativi dei medici di stabilizzarne le condizioni, il quadro si è aggravato fino al decesso avvenuto nelle prime ore della giornata.

L’incidente si era verificato venerdì: dopo l’impatto con la pedone, il veicolo non si era fermato per prestare i primi soccorsi. L’automobilista alla guida, un 19enne della zona, si è successivamente costituito presso gli uffici delle forze dell’ordine. La sua posizione è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria per le contestazioni legate all’investimento e all’omissione di soccorso.