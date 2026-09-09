Lutto, commozione e dolore oggi a Squinzano per i funerali di Lorena Isceri

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Squinzano (Lecce) – Tra grande commozione e serrande abbassate questo pomeriggio Squinzano darà l’ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne rapita e uccisa dall’ex Federico Vella. L’uomo lo scorso 4 settembre l’ha gettata giù da un cavalcavia, lungo l’autostrada A1, a Barberino di Mugello, nei pressi di Firenze.

Oggi a Squinzano è il giorno dei funerali, previsti a partire dalle ore 17. E c’è da giurarci un’intera comunità, ancora attonita e sconvolta per quanto accaduto, si stringerà attorno al dolore dei genitori, del fratello e di quanti l’hanno conosciuta e ne hanno apprezzato le doti. Da quando la salma è giunta a bordo di una bara bianca, coperta poi di fiori, il via vai di amici e conoscenti è stato incessante, non solo da Squinzano, ma anche da altre parti del Salento.

Lorena era tornata per le vacanze e nel Salento aveva trascorso quest’estate un periodo più lungo del solito, proprio perché aveva paura dell’ex fidanzato e se ne era allontanata per stare più serena.

Dall’autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia ed è quindi morta per la caduta da decine di metri di altezza. Gli esiti degli esami tossicologici (anche quelli effettuati sul corpo di Vella, che si è poi suicidato), però, saranno ufficialmente depositati entro 90 giorni.

Intanto, oggi è il giorno del dolore, immenso, profondo, inconsolabile. A Squinzano si osserva una giornata di lutto cittadino, mentre venerdì prossimo, per iniziativa dell’amministrazione comunale e del comitato spontaneo Per Lorena, si terrà una fiaccolata che partirà dalla casa della famiglia Isceri per raggiungere la panchina rossa, il simbolo della lotta contro la violenza di genere, che si trova in piazza Vittoria. Ieri, invece, c’era stata la preghiera collettiva organizzata dagli amici di Lorena nei luoghi dove la donna aveva trascorso le ultime vacanze ad agosto.

Accogliendo l’appello del padre della 45enne, che ha chiesto l’impegno di tutte le forze politiche contro la violenza sulle donne e anche interventi di educazione nelle scuole, il sindaco Mario Pede, ha chiesto alle scuole in paese di promuovere momenti di riflessione e sensibilizzazione sul tema. Inoltre, nel ricordo di Lorena fino a fine settembre le facciate di alcuni monumenti della città saranno illuminate di rosso. Anche a Firenze, dove la donna viveva e lavorava da tempo, Lorena è stata ricordata con un minuto di silenzio in apertura dei lavori del Consiglio regionale della Toscana.