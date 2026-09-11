Immobiliare high-end, nautica e collezionismo d’arte: a Lecce si inaugura la nuova sede di First Lion





LECCE – Un polo rivolto al mercato del lusso che unisce intermediazione immobiliare internazionale, nautica d’eccellenza e collezionismo d’arte.

Sabato 12 settembre, alle ore 19:00, in via 95° Fanteria (angolo via Lamarmora), si terrà l’inaugurazione della nuova sede di First Lion, divisione specializzata nel luxury real estate del Gruppo Ricercato Immobiliare.

Sotto la guida di Stefano Ricercato, la struttura nasce per operare nel segmento high-end, gestendo compravendite sia sul territorio sia su piazze estere come Dubai, la Francia e Miami, grazie a collaborazioni con realtà immobiliari internazionali.

Accanto all’ambito immobiliare, la sede integrerà un settore dedicato alla nautica da diporto in sinergia con Giacomo Sorbino di Banchero Costa Yachts. Il portafoglio comprende imbarcazioni e yacht di dimensioni comprese tra i 35 e i 40 metri, consultabili per operazioni di compravendita e consulenza.

I locali della sede ospiteranno un’esposizione permanente di opere d’arte contemporanea, curata in collaborazione con l’esperta e collezionista Antonella Corvaglia (MCM Art Advisory & Collection), con l’obiettivo di affiancare la consulenza artistica alla valorizzazione degli immobili di pregio.



Per l’assistenza alla clientela italiana ed estera, la struttura si avvale di un team multilingue e di spazi dedicati all’accoglienza e alla consulenza riservata nel centro della città.