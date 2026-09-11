iPhone Duo, rivoluzione o scommessa da 2.369 euro? L’analisi di Marco Vespucci

Il primo iPhone pieghevole promette di cambiare il modo in cui utilizziamo lo smartphone. Ma display flessibile, cerniera e prezzo elevato aprono una domanda inevitabile: quanto costerà mantenerlo e ripararlo nel tempo?

Apple ha presentato iPhone Duo, il suo primo smartphone pieghevole. Un dispositivo che, una volta aperto, mette a disposizione un display interno da 7,6 pollici e prova a unire la praticità di un iPhone allo spazio di lavoro di un piccolo tablet.

Il prezzo italiano parte da 2.369 euro. Una cifra importante, che rende insufficiente fermarsi all’effetto sorpresa della presentazione. Per capire meglio pregi, limiti e possibili costi futuri abbiamo raccolto il punto di vista di Marco Vespucci, che ogni giorno osserva gli smartphone non soltanto quando sono nuovi, ma soprattutto quando iniziano a mostrare i primi problemi.

Marco Vespucci, qual è stata la sua prima impressione guardando il nuovo iPhone Duo?

«La prima impressione è che Apple abbia realizzato un prodotto capace di attirare immediatamente l’attenzione. Il passaggio da un normale smartphone a un dispositivo che si apre e diventa quasi un tablet ha un impatto visivo fortissimo.

Non credo, però, che Apple abbia inventato una categoria completamente nuova. Gli smartphone pieghevoli esistono già da diversi anni e aziende come Samsung hanno sostenuto gran parte della sperimentazione iniziale. Apple entra più tardi, come spesso accade, cercando di rendere questa tecnologia più semplice, curata e comprensibile per il grande pubblico.»

Qual è il suo pregio principale?

«Il vero vantaggio è avere due dispositivi in uno. Da chiuso resta uno smartphone utilizzabile con una mano; da aperto offre uno spazio molto più ampio per leggere documenti, guardare contenuti, lavorare, scrivere e utilizzare due applicazioni contemporaneamente.

Il display interno da 7,6 pollici può essere particolarmente interessante per professionisti, imprenditori e persone che trascorrono molte ore al telefono. La possibilità di affiancare due app non è soltanto spettacolare: in alcune situazioni può rendere il lavoro realmente più veloce.»

Quindi non si tratta soltanto di una scelta estetica?

«No. Il formato pieghevole ha un’utilità concreta, ma soltanto per chi sfrutterà davvero lo schermo interno. Se una persona usa principalmente WhatsApp, social, chiamate e fotografie, probabilmente continuerà a trovarsi meglio con un iPhone tradizionale, più semplice e meno costoso.

Il rischio è comprare iPhone Duo per l’effetto novità e poi utilizzarlo quasi sempre da chiuso. In quel caso si sarebbero spesi più di 2.000 euro senza sfruttare la caratteristica per cui quel prezzo è stato richiesto.»

Quali sono gli altri aspetti positivi?

«Sulla carta il progetto è molto completo. Apple ha utilizzato titanio per il telaio e per la copertura della cerniera, Ceramic Shield sulle superfici esterne, un trattamento antigraffio sul display interno e una certificazione IP68 contro acqua e polvere.

Ci sono poi il chip A20 Pro, il sistema di raffreddamento a camera di vapore, due batterie e un comparto fotografico con due sensori Fusion da 48 megapixel. Anche l’autonomia dichiarata è interessante: Apple indica fino a 31 ore di riproduzione video usando lo schermo interno e fino a 44 ore utilizzando quello esterno.

L’aspetto più importante, però, sarà l’integrazione con iOS. L’hardware pieghevole serve a poco se le applicazioni non sfruttano bene lo spazio disponibile. Ed è proprio sul rapporto tra hardware e software che Apple può fare la differenza.»

Dove vede, invece, le principali criticità?

«La prima è inevitabilmente il prezzo: 2.369 euro per la configurazione di partenza sono molti. A quella cifra non stiamo acquistando soltanto uno smartphone, ma un prodotto di fascia altissima dal quale è normale aspettarsi affidabilità e una lunga durata.

La seconda criticità è la complessità. Un iPhone tradizionale ha un display rigido e non possiede una cerniera che viene sollecitata ogni giorno. Qui abbiamo uno schermo flessibile composto da più strati, due sezioni del dispositivo, un meccanismo di apertura e un numero maggiore di componenti e collegamenti interni.

Questo non significa che iPhone Duo si romperà facilmente. Significa semplicemente che esistono più elementi sottoposti a movimento e usura.»

Il display pieghevole è il punto più delicato?

«È certamente uno dei punti da osservare con maggiore attenzione. Un pannello flessibile non può avere la stessa struttura di un vetro tradizionale: deve piegarsi migliaia di volte senza danneggiarsi, mantenendo uniformità, sensibilità al tocco e qualità dell’immagine.

Apple dichiara di aver utilizzato dieci strati ultrasottili e un rivestimento resistente ai graffi. Sono soluzioni importanti, ma la prova decisiva non avviene durante la presentazione. Avviene dopo mesi e anni di utilizzo reale, tra polvere, piccoli urti, pressione, caldo, freddo e continue aperture.

Le schede tecniche descrivono come nasce un prodotto. I banchi di riparazione raccontano come invecchia.»

Cosa può accadere alla cerniera con il passare del tempo?

«La cerniera è un componente meccanico e ogni componente meccanico è soggetto a usura. Dovrà mantenere lo schermo allineato, accompagnare l’apertura senza creare pressioni anomale e impedire che sporco e piccoli residui raggiungano zone delicate.

La certificazione IP68 è un segnale positivo, soprattutto perché acqua e polvere sono storicamente nemici dei dispositivi pieghevoli. Ma nessuna certificazione elimina completamente il rischio, specialmente dopo una caduta o quando guarnizioni e componenti hanno già diversi anni di utilizzo.»

Arriviamo alla domanda più importante: quanto potrebbe costare riparare iPhone Duo?

«Oggi non sarebbe serio indicare una cifra precisa, perché i prezzi ufficiali italiani delle singole riparazioni non sono ancora stati pubblicati. Possiamo però ragionare sulla struttura del dispositivo.

Su uno smartphone tradizionale il display è già uno dei ricambi più costosi. In questo caso parliamo di un pannello interno flessibile da 7,6 pollici, affiancato da uno schermo esterno e collegato a un sistema di cerniere molto complesso. È ragionevole aspettarsi che un danno al display interno o al meccanismo di apertura possa comportare un intervento molto costoso, potenzialmente di diverse centinaia di euro.

Bisognerà inoltre capire se Apple consentirà di sostituire separatamente display e cerniera oppure se, in alcuni casi, sarà necessario cambiare un modulo più ampio. È questo dettaglio, più ancora del prezzo del singolo ricambio, a determinare il costo reale della riparazione.»

Potrebbe diventare antieconomico ripararlo?

«Nei primi anni probabilmente no, perché il valore del dispositivo resterà elevato. Ma più avanti il rapporto tra valore residuo e costo dell’intervento diventerà decisivo.

Se tra quattro o cinque anni una riparazione importante dovesse costare una parte consistente del valore del telefono, il proprietario si troverebbe davanti a una scelta difficile: riparare un dispositivo già utilizzato oppure investire in un modello nuovo.

Per questo sostengo sempre che il costo di uno smartphone non sia soltanto quello scritto sul cartellino. Il vero costo comprende protezione, manutenzione, possibilità di ripararlo e durata effettiva nel tempo.»

Su un prodotto simile consiglierebbe una copertura aggiuntiva?

«Su un dispositivo da 2.369 euro valuterei con molta attenzione AppleCare+ o una copertura assicurativa valida. Non perché bisogna partire dal presupposto che il telefono si romperà, ma perché un singolo danno importante potrebbe avere un peso economico molto diverso rispetto a quello di un modello tradizionale.

Naturalmente occorre leggere bene condizioni, franchigie ed esclusioni. La parola “assicurazione” da sola non garantisce che qualsiasi danno venga riparato gratuitamente.»

Quali precauzioni suggerirebbe a chi deciderà di acquistarlo?

«La prima è evitare pressioni sul display interno, soprattutto con unghie o oggetti appuntiti. La seconda è non chiudere il dispositivo se tra le due metà sono rimasti piccoli oggetti o residui. Anche un granello apparentemente innocuo può concentrare la pressione su una superficie flessibile.

Consiglierei inoltre una custodia progettata specificamente per proteggere anche la zona della cerniera, grande attenzione a sabbia e polvere e una verifica immediata dopo qualsiasi caduta. Se il meccanismo comincia a fare rumori insoliti o il telefono non si apre più in modo uniforme, continuare a forzarlo potrebbe trasformare un problema limitato in un danno molto più serio.»

iPhone Duo può durare cinque anni come ci si aspetterebbe da un prodotto di questo prezzo?

«Può riuscirci, ma oggi nessuno può affermarlo con certezza. Apple ha esperienza nella progettazione di prodotti durevoli e ha scelto materiali importanti. Allo stesso tempo, questo è il suo primo iPhone pieghevole e la durata non si dimostra in laboratorio soltanto con un numero di aperture: si dimostra nell’utilizzo quotidiano di milioni di persone.

Il punto è proprio questo: se spendo oltre 2.000 euro non voglio soltanto un telefono spettacolare il primo giorno. Voglio che continui a funzionare bene anche dopo quattro o cinque anni.»

In conclusione, lo considera una rivoluzione o un esperimento costoso?

«Probabilmente entrambe le cose. È una rivoluzione perché porterà il formato pieghevole davanti a un pubblico molto più ampio e potrebbe cambiare il mercato. Ma è anche un esperimento, perché Apple entra per la prima volta in una categoria dove la vera sfida non è soltanto costruire un dispositivo affascinante: è farlo invecchiare bene.

Non giudicherei iPhone Duo soltanto dal prezzo e non lo promuoverei soltanto per il marchio. Aspetterei di vedere come si comporta nell’uso reale, quanto saranno disponibili i ricambi e quali costi verranno richiesti fuori garanzia.

La presentazione ci ha mostrato quanto può essere spettacolare. I prossimi anni ci diranno quanto sarà realmente affidabile e riparabile.»