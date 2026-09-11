Le previsioni meteo del weekend

Puglia – Sabato. Nuvolosità in transito nel corso della giornata su tutta la regione con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio, localmente anche a carattere di temporale. In serata ancora piogge possibili sulle zone meridionali, migliora ovunque nella notte.

Domenica. Tempo stabile al mattino con cieli sereni su tutta la regione. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile con qualche addensamento su Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio rapido miglioramento con cieli prevalentemente sereni su tutta la pianura padana e le Alpi; non sono previsti fenomeni. In serata e in nottata qualche velatura in transito tra Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, asciutto ovunque.

AL CENTRO

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi sulle Marche con piogge deboli, in particolare nell’ascolano; tempo stabile sul resto del Centro. Al pomeriggio temporali localizzati sull’Abruzzo, asciutto altrove con ampie schiarite; in serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino maltempo su Calabria con temporali, piogge sparse su Puglia, Basilicata e Molise; più stabile su Campania e Sardegna. Al pomeriggio instabilità in estensione con temporali diffusi su Basilicata e Sicilia, fenomeni sparsi su Puglia, Molise e Calabria, in sconfinamento sulle zone occidentali della Campania; sereno sulla Sardegna. In serata graduale miglioramento con schiarite su gran parte del Sud, residua nuvolosità su Campania, Calabria e Sicilia.

Temperature minime e massime in lieve diminuzione, salvo una flessione positiva delle massime al nord.

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