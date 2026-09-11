Melissano (Lecce) – Paura e preoccupazione per un incendio scoppiato in pieno centro del paese.

A prendere fuoco, subito dopo la chiusura, è stata una rivendita di Ferramenta, situata in via Casarano, a Melissano.

Scattato immediatamente l’allarme, anche per la vicinanza di tante abitazioni e attività commerciali, sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco di Gallipoli.

Considerato il materiale facilmente infiammabile, presente all’interno, si sono anche verificate diverse esplosioni che hanno provocato paura e preoccupazione tra i residenti e i frequentatori della zona, peraltro a poche centinaia di metri dalla sede del Comune.

E c’è preoccupazione anche per l’aria irrespirabile, sprigionatasi a causa della coltre di fumo nero.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Melissano e gli agenti della Polizia locale, che hanno bloccato le strade adiacenti.

Si indaga anche sulle cause, ma considerati orario e zona interessata, si esclude la pista dolosa. A determinare l’incendio potrebbe essere stato un corto circuito.