Gallipoli, torna la “Veleggiata senza confini”, il Garante Giampietro: “Il mare è uno spazio senza barriere”

Si terrà il 12 settembre, a partire dalle 9,00, alla Lega Navale di Gallipoli, la seconda edizione di “Veleggiata senza confini – un’unica rotta per la vita: la salute in mare, il futuro in terra”, promossa dalla sezione Fidapa di Gallipoli – Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari.

L’iniziativa propone una mattinata dedicata all’inclusione attraverso il mare: bambini e adolescenti con disabilità o affetti da patologie saranno protagonisti di una veleggiata insieme, vivendo un’esperienza di condivisione e di superamento delle barriere.

Al rientro dalla veleggiata, alle 10,30, nella sala della Lega Navale, si terrà un convegno dedicato alla tutela del mare e alla promozione dell’inclusione. L’incontro sarà introdotto da Assunta Tornesello, presidente Fidapa Bpw Italy sezione di Gallipoli, e Ruggero Marzano, presidente della Lega Navale di Gallipoli. A moderare l’evento sarà la dottoressa Rossella Longo, past president Fidapa Gallipoli.

Porteranno i saluti istituzionali Flavio Fasano, sindaco di Gallipoli; Cristian Casili, vicepresidente della Regione Puglia e assessore al Welfare e allo Sport; Antonio Giampietro, Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità; Antonio Inuscio, delegato AMI per il Salento.

Relazioneranno M. Cristina Del Prete, direttrice del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’ASL Lecce; Alessandra Spagna, capitano di Vascello della Capitaneria di Porto di Gallipoli; Maria De Giovanni, presidente di Sunrise onlus.

“Il mare, nella sua immensità, è uno spazio senza barriere: non ha gradini, scalini o porte troppo strette. Richiede a tutte e a tutti attenzione, consapevolezza e rispetto delle sue regole e, proprio per questo, può diventare uno straordinario spazio di libertà, dove le differenze non si trasformano in ostacoli. Il mare offre esperienze, relazioni e momenti di libertà e ci insegna il rispetto per l’ambiente, per le regole e, soprattutto, quello degli uni per gli altri. “Veleggiata senza confini” ci ricorda che inclusione significa non solo abbattere le barriere fisiche, ma creare le condizioni perché ciascuno possa partecipare pienamente”, dichiara il Garante Antonio Giampietro.

L’iniziativa si inserisce inoltre nel progetto nazionale “Un mare di inclusione. Ogni goccia conta”, proposto dall’Associazione AMI – Ambiente Mare Italia, presieduta da Alessandro Botti, e accolto dalla sezione FFidapa di Gallipoli. Il progetto, sostenuto dal Ministro per la Disabilità, partirà nei prossimi mesi in diverse regioni italiane.

L’evento è patrocinato dal Comune di Gallipoli, dall’Ordine dei Medici, dall’Associazione Italiana Donne Medico, dall’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, dal Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Puglia, dalla Federazione Italiana Medici Pediatri, dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli, dalle associazioni Triacorda odv e Sunrise e dal Lions Club di Gallipoli.