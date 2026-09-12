L’ex ministro Fitto denuncia i suoi haters per post diffamatori sui social, giudice archivia: “Diritto di critica”

Aveva denunciato cinque internauti perché riteneva che i commenti pubblicati sulla pagina social del giornalista Enrico Mentana si dovessero ritenere diffamatori subito dopo la nomina a ministro degli Affari nel governo Meloni (correva il 22 ottobre 2022). Per la terza volta in pochi anni, però, l’attuale vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, ha visto respinta la sua richiesta di riaprire le indagini da un giudice del tribunale di Lecce. “In quanto figura pubblica di rilievo nazionale, Fitto è naturalmente esposto a un controllo critico più intenso da parte dell’opinione pubblica, tuttavia, devono dirsi scriminate dall’esercizio del diritto di critica, in quanto i limiti individuati dalla giurisprudenza sono rispettati” scrive la giudice Valeria Fedele nel decreto di archiviazione avviato a carico degli indagati residenti a Firenze; Fidenza (Parma); Terni; Vallo della Lucania (Salerno) e Terlizzi (Bari).

Nel mirino dell’ex governatore della Puglia erano finiti alcuni commenti. Nello specifico: “Praticamente i fondi del PNNR gestiti da un delinquente”; “Ecco chi è. Un condannato”; “Ma non è sotto processo? Anzi direi condannato. Puttanaio, tutta feccia. Si dovrebbero vergognare, e più di loro si dovrebbero vergognare chi li ha votati. Grazie a vecchi e nostalgici hanno vinto le elezioni. Purtroppo i giovani si lamentano solo delle cose che non funzionano, ma in compenso non vanno nemmeno a votare per decidere le sorti di questo paese. Con che coraggio il condannato si presenta in Europa”; “Governo talmente di alto profilo, che a gestire i fondi del pnrr hanno messo un politico condannato per tangenti/aver rubato soldi…”; “A un condannato a 4 anni di reclusione viene affidata la gestione del Pnrr… Una persona normale non potrebbe fare nemmeno lo spazzino”.

Nella denuncia Fitto, all’epoca parlamentare e membro del Governo, contestava agli estensori dei commenti di avergli falsamente attribuito una condanna penale definitiva con riferimento al processo scaturito dall’inchiesta “Fiorita” in cui Fitto era accusato di corruzione, illecito finanziamento ai partiti e abuso d’ufficio) affermando che fosse stato condannato a quattro anni di reclusione, senza considerare che l’ex ministro era stato definitivamente assolto nei procedimenti richiamati. A parere del politico salentino, “tali espressioni si dovevano ritenere lesive della dignità personale e della sua reputazione, poiché divulgavano una notizia falsa e idonea a compromettere la stima di cui egli godeva presso la collettività”. Già due altri giudici avevano archiviato il procedimento nonostante l’onorevole si fosse opposto fondando la sua richiesta su una serie di lacune “nelle indagini condotte nella fase preliminare”.

Ora, però, un terzo giudice ha chiuso definitivamente la vicenda. “Gli indagati anche alla luce della mancata tecnicità dei commenti in parola, espressi appunto non da giuristi o da professionisti dell’informazione, bensì da comuni cittadini – si legge in un altro passaggio dell’ordinanza di archiviazione – hanno formulato delle dure critiche, in ragione di quello che loro conoscevano (il riferimento è alla condanna penale riportata in primo grado dalla persona offesa, in una vicenda conclusasi con l’assoluzione confermata dalla Corte di Cassazione, nonché alla condanna per risarcimento del danno in sede civile, anch’essa conclusasi con il rigetto della pretesa risarcitoria)”.

Gli indagati erano difesi dagli avvocati Pio Briziarelli del Foro di Terni; Maurizio My; Angelo Ninni; Lorenzo Vannozzi, del Foro di Firenze; Agostino Forleo, del Foro di Parma che avevano depositato corpose memorie difensive.