La fauna del Salento: il gabbiano reale, l’imprenditore della nettezza urbana

Dotato di un’apertura alare che sfiora il metro e mezzo e di un becco disegnato per non fare prigionieri, il gabbiano reale mediterraneo ha capito prima di altri i vantaggi del terziario.

Abbandonate le falesie rocciose e la fatica della pesca in mare aperto, ha colonizzato i tetti delle città e le discariche a cielo aperto, dove la risorsa alimentare è abbondante, costante e priva di concorrenza acquatica.

Questa trasformazione sinantropica ne ha fatto una presenza dominante nei cieli urbani, dove nidifica sui lastrici solari al riparo da qualsiasi predatore terrestre. Il suo successo demografico e la sua spiccata aggressività a difesa dei pulcini hanno tuttavia incrinato i rapporti con i residenti umani, rendendo necessaria l’introduzione di piani urbani dedicati alla dissuasione e al monitoraggio delle nidificazioni.