Nel chiostro, le lacrime di Renata: a Leverano il teatro civile torna a essere una ferita che respira.

di Vincenzo Candido Renna

Ci sono sere in cui il teatro non finisce quando l’attrice smette di parlare. Resta nell’aria, tra le pietre e nei silenzi del pubblico. È accaduto a Leverano, nel chiostro del Convento di Santa Maria delle Grazie, dove la rassegna “Leverano Teatro Civile” ha portato in scena “Un altro giorno ancora. Sui passi di Renata Fonte”, scritto e interpretato da Angela De Gaetano e prodotto da Factory Compagnia Transadriatica. Un luogo raccolto e aperto al cielo, dove la memoria ha trovato la sua dimensione naturale.

Le storie di chi è stato ucciso per non essere arretrato davanti al potere non hanno bisogno di grandi scenografie: richiedono solo uno spazio capace di custodire le parole. Angela De Gaetano, sola in scena, ha dato corpo a quella memoria con una prova di straordinaria intensità. Frutto di una lunga ricerca, lo spettacolo restituisce Renata Fonte nella sua interezza: non un monumento distante, ma una donna con le sue inquietudini, la sua passione politica e il suo profondo amore per le figlie e per la tutela della propria terra.

La narrazione prende le mosse proprio da quel ritorno a casa del 31 marzo 1984, prima che i colpi di pistola ne spezzassero la vita a soli 33 anni. L’attrice evita la trappola della semplice cronaca di morte, cercando la persona prima del simbolo. Emergono così i dettagli quotidiani: la febbre con cui si presentò in Consiglio comunale pur di compiere il proprio dovere, la casa, gli affetti. È attraverso questi particolari che il teatro civile smette di essere una lezione e diventa un interrogativo diretto allo spettatore.

Sul palco, Angela De Gaetano attraversa la figura di Renata con il corpo e con la voce, fino a raggiungere un momento di verità assoluta: le lacrime diventano reali. Non un artificio di regia, ma la commozione sincera di chi, dopo molte repliche, continua a farsi ferire dalla storia che racconta. In quel momento cade ogni distanza tra attrice e personaggio, rendendo la memoria un’esperienza viva e condivisa.

La rassegna, nata dalla collaborazione tra il Comune di Leverano e Factory Compagnia Transadriatica nell’ambito del progetto

“Teatri del Nord Salento”, dimostra come il ricordo non sia solo una nozione storica, ma una responsabilità collettiva verso il modo in cui viviamo e difendiamo la nostra comunità.

Nel finale, il titolo “Un altro giorno” ancora assume un peso quasi doloroso: rappresenta il tempo negato a Renata per le sue figlie e per il suo impegno, ma anche la possibilità data a chi resta di raccoglierne l’eredità. Renata Fonte continua così a camminare non attraverso i monumenti, ma nei luoghi salvaguardati con il suo coraggio e nelle parole di un teatro che sceglie di farsi carne.