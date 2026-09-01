Il Calendario della Polizia di Stato 2027 a sostegno dell’Unicef e del Piano “Marco Valerio”

È aperta la campagna per la prenotazione e l’acquisto del Calendario della Polizia di Stato 2027. Un’iniziativa aperta tradizionalmente a tutti, al personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile del Ministero dell’Interno, ma anche alla cittadinanza, offrendo a chiunque la possibilità di contribuire a una fondamentale causa di solidarietà.
L’edizione 2027 è stata affidata agli scatti di Roselena Ramistella, fotografa emergente nota per la sua spiccata sensibilità verso i temi sociali, la ritrattistica e il rapporto tra uomo e ambiente.
Il Calendario sarà disponibile in due formati: Edizione da parete a 9 euro ed Edizione da tavolo a 7 euro
I cittadini desiderosi di sostenere l’iniziativa e assicurarsi una o più copie del calendario potranno effettuare autonomamente il versamento dell’importo corrispondente, tramite bonifico bancario o bollettino postale, utilizzando i seguenti riferimenti:
IBAN: IT33I0306909606100000402776
Conto Corrente Postale n.: 745000
Intestato a: Comitato Italiano per l’Unicef
Causale: “Calendario della Polizia di Stato 2027 per il progetto Unicef Zambia, registrazione nascite e vaccinazioni”
Una volta eseguito il pagamento, i cittadini dovranno semplicemente consegnare la copia della ricevuta di versamento presso l’Ufficio Comunicazione Istituzionale (Ufficio Stampa), in Questura, a Lecce.
I sottoscrittori dovranno conservare la ricevuta originale, con la quale nel prossimo mese di dicembre potranno ritirare i calendari prenotati direttamente presso i medesimi uffici.
L’intero ricavato delle vendite sarà destinato a due importanti progetti di solidarietà: Unicef Onlus a sostegno del progetto “Zambia, registrazione nascite e vaccinazioni”, per garantire i diritti fondamentali dei bambini più vulnerabili (un impegno che già con l’edizione 2026 ha permesso di devolvere oltre 200mila euro); e Fondo Assistenza della Polizia di Stato a sostegno del Piano “Marco Valerio”, destinato ad aiutare le famiglie e i figli dei dipendenti della Polizia di Stato affetti da gravi patologie croniche.
“Confidando nel valore artistico degli scatti e forti della generosità e della sensibilità sempre dimostrata dalla collettività verso questa causa – sottolineano dalla Polizia di Stato – ringraziamo fin d’ora tutti coloro che risponderanno all’appello, con l’auspicio di registrare un’adesione ancora più numerosa”.
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