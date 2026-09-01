Tentano un furto d’auto, i cittadini lanciano l’allarme e i carabinieri arrestano i ladri

Melissano (Lecce) – Un tentativo di furto in piena regola, un’auto parcheggiata in strada a Melissano e il sangue freddo dei cittadini che non si sono voltati dall’altra parte. Comincia così un intervento fulmineo che ha visto l’Arma dei Carabinieri protagonista dell’ennesima dimostrazione di presenza e controllo capillare sul territorio del sud Salento.

L’allarme è scattato con una chiamata d’emergenza al 112. Dei residenti, notando le manovre sospette attorno al veicolo in sosta sulla pubblica via, hanno allertato subito le forze dell’ordine, facendo scattare una macchina operativa impeccabile. Dalla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Casarano si è attivata una vera e propria regia per blindare ogni via di fuga: l’operatore ha coordinato in tempo reale i militari della Stazione di Melissano e la pattuglia d’appoggio di Ruffano, creando una rete invisibile, ma stringente attorno ai sospettati.

Visto sfumare il colpo, i tre malviventi si sono dati a una fuga disperata verso Felline, frazione di Alliste. La corsa è durata ben poco: la profonda conoscenza del territorio da parte dei Carabinieri e la tempestività del dispositivo d’inseguimento hanno permesso di intercettarli e bloccarli prima che potessero far perdere definitivamente le proprie tracce.

L’operazione si è conclusa con l’arresto in flagranza di reato di due uomini del posto, rispettivamente di 35 e 37 anni, entrambi già conosciuti alle forze dell’ordine e ora condotti presso le proprie abitazioni in regime degli arresti domiciliari, come disposto il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Lecce, che conduce le indagini. Insieme a loro è stata deferita in stato di libertà una donna di 24 anni, ritenuta complice nel tentativo di furto. Per il 35enne è scattata inoltre un’ulteriore segnalazione per aver violato il foglio di via obbligatorio e il divieto di ritorno nel territorio comunale di Melissano.

L’episodio testimonia ancora una volta l’efficacia straordinaria della sinergia tra cittadinanza e Arma dei Carabinieri: la vigile collaborazione di chi vive il territorio, unita alla prontezza e al coordinamento dei militari della Benemerita, si conferma la barriera più solida a tutela della sicurezza collettiva.