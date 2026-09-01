Un’imbarcazione in difficoltà e pesca illegale nel Salento, intervengono i carabinieri

Salento – Nel Salento, il mare non è solo una risorsa naturale e turistica di inestimabile valore, ma un ecosistema fragile che richiede vigilanza costante, dedizione e professionalità.

Nell’ambito dei servizi straordinari predisposti dal Comando provinciale Carabinieri di Lecce, d’intesa con il Gruppo Navale Genova e la fondamentale componente Subacquea dell’Arma, i militari sono stati protagonisti di un’articolata operazione di controllo lungo il litorale tra Gallipoli, Nardò e Porto Cesareo, volta a contrastare i reati ambientali e a garantire la sicurezza in mare.

Un’attività che evidenzia la versatilità e la prontezza operativa dei Carabinieri, capaci di coniugare l’assistenza al cittadino e la fermezza nella tutela dell’ambiente. Durante il pattugliamento, i militari del Nucleo Subacquei di Pescara sono prima intervenuti con tempestività in soccorso di un’imbarcazione in difficoltà, liberandone l’elica bloccata da una cima e sventando potenziali pericoli per i naviganti.

Successivamente, il personale specializzato ha portato alla luce un grave episodio di pesca illegale. Un 58enne del posto è stato sorpreso dopo aver catturato una cernia attraverso modalità vietate dalla legge: l’utilizzo di apparecchi ausiliari di respirazione abbinato al fucile subacqueo, quest’ultimo rinvenuto dai Carabinieri ancora carico sul fondale a 25 metri di profondità, con un serio rischio anche per la sicurezza pubblica.

L’operazione, condotta in stretta collaborazione con la Capitaneria di Porto di Gallipoli, si è conclusa con il sequestro dell’attrezzatura da immersione e la contestazione di una sanzione amministrativa di mille euro. Un segnale forte che ribadisce come la pesca di frodo non sia un semplice illecito amministrativo, ma una ferita al patrimonio biologico marino. La cernia sequestrata, previa verifica di idoneità, è stata devoluta a un ente benefico locale, trasformando un atto illecito in un gesto di solidarietà per la comunità.

L’impegno dell’Arma dei Carabinieri prosegue senza sosta, a terra e in mare, per garantire che la bellezza dei nostri mari resti un bene protetto e accessibile a tutti nel rispetto delle regole.