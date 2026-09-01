L’arte contemporanea s’inchina al passato. Arte Antiqua e la mostra Fili d’Arte Eleganza senza tempo di Ileana Zatti al Chiostro dei Carmelitani

Nardò. Ancora grande fermento culturale nella cittadina di Nardò. Nelle quattro giornate di primo settembre 2026, da giovedì 3 a domenica 6 torna, negli storici spazi del Chiostro dei Carmelitani, ARTE ANTIQUA all’interno della quale prenderà vita la mostra di Ileana Zatti “FILI D’ARTE” Eleganza senza tempo a cura di Wanda Guida e Ileana Zatti.

L’appuntamento è organizzato dall’Associazione GIRA-SOLE di Wanda Guida in collaborazione con CreativiBar, la Consulta della Cultura, Arte Vintage collection di Ileana Zatti.

È così che “CreativiBar” arricchisce l’atmosfera della fiera ARTE ANTIQUA, aprendo le sue porte a “FILI D’ARTE”, un suggestivo percorso tra abiti, cappelli e accessori della collezione privata dell’artista Ileana Zatti: “pezzi unici che spaziano dalla fine dell’800 agli anni ’60 del ‘900, capaci di far rivivere la Storia della moda in una visione artistica e contemporanea”.

La mostra che si snoda lungo gli spazi del Chiostro, è un vero e proprio tuffo nel passato per donare emozioni al presente, celebrando l’eleganza femminile senza tempo.

Quel tempo che Ileana Zatti raccoglie e intreccia nel vetro dipinto a rovescio, nella pietra leccese scolpita, negli abiti e cappelli che hanno vestito altre epoche per ricordarci che l’Arte contemporanea quando è vera, non rinnega il passato. Lo abita.

Sì, perchè il passato veste il presente, un filo che non si spezza, sempre con la stessa grazia.

È così che l’Arte Contemporanea s’inchina al passato.

Cinque abiti, un solo filo: quello della bellezza che resta.

Il tessuto, e poi, il vetro, la pietra, tre materie, un’unica eleganza. Lungo il percorso espositivo lo spettatore intuirà quel filo che attraversa i secoli senza mai spezzarsi: è quello dell’eleganza. Fili d’Arte, quelli che uniscono, non quelli che dividono.

Un filo, tante epoche: l’Arte di Ileana Zatti le tiene insieme, perché possiede la capacità di legare ciò che il tempo separa!

Trasferita da Parma nel Salento dove vive da circa un ventennio, ha votato l’intera esistenza all’Arte, come ella stessa va sottolineando, durante i nostri incontri e collaborazioni votati all’Arte.

Ma questa è un’altra Storia!

Sappiamo che l’artista ha alle spalle una intensa attività artistica che abbraccia circa un trentennio, tenendo sempre fermo, lungo gli anni, uno sguardo attento alla contemporaneità senza abbandonare il passato.

Eclettica e tenace, si distingue con opere di pittura su vetro a rovescio, colori a olio e doratura foglia oro.

Ma realizza anche opere su pietra leccese con doratura foglia oro, si dedica alla grafica e al restauro, allestisce mostre, vetrine e cerimonie.

Le abbiamo chiesto di darci brevemente qualche informazione su questa preziosa mostra.

Zatti ci racconta con entusiasmo che“l’esposizione che con Wanda Guida abbiamo pensato, progettato e curato nasce da una mia collezione personale realizzata grazie a un lungo percorso di ricerca durato molti anni che racchiude abiti da sposa e cappelli associati a opere d’arte.

L’intento è quello di legare alcuni aspetti dell’Arte figurativa relativa alla moda di abiti da sposa anni ’50/’60 e di cappelli dalla fine dell’800 al 1960.

È una linea continua, un legame che il Filo dell’Arte unisce con Eleganza e buon gusto. Perchè, “L’eleganza è ….farsi ricordare”, come sottolineava Coco Chanel.

Tutto si gioca intorno al Tempo, alla dimensione, alla misura dello scorrere degli eventi tra passato, ieri e il presente, oggi. Il futuro è il poi.

E per citare Aristotele: “Il tempo è il numero del movimento secondo il prima e il poi”.

Il percorso di FILI D’ARTE è composto da 5 abiti vintage e cappelli: dal cilindro da cavallerizza inglese fine ‘800 a cappelli del ‘900 fino agli anni”60. L’allestimento racchiude alcune mie opere d’arte, pittura su vetro, a rovescio, colori ad olio e doratura a foglia oro, le quali, creando un mio liberty, formano un connubio con la mia collezione.

Durante i miei Studi di Arte relativi ai primi anni del ‘900, sono rimasta affascinata dalla moda di quel tempo. Ma anche dalla Belle Époque, e sono stati gli anni ’40 e oltre che mi hanno ispirato a ricercare cappelli che indosso regolarmente e che fanno parte del mio look quotidiano.

E ancora mi sono cimentata a dipingere alcune opere che rispecchiano quel periodo, ad esempio la figura di Mata Hari del 1920 e di Greta Garbo nel ruolo della celebre spia-danzatrice nel film del 1931.

Ancora Zatti chiarisce che «la pittura figurativa è rappresentata da donne avvolte da fiori, farfalle con espressioni leggiadre, tutto sul filo del romanticismo. Dove leggiadra è la natura, maestra di vita che insegna, apre la mente e il cuore. E quale musa dell’Arte, mi ispira con i suoi colori e respiri. Amo l’Arte a 360 gradi e la mia passione è rivolta anche alla moda del passato, ad abiti e cappelli che ora non sono più in produzione, per questo forte è nato in me il desiderio di condividere con il pubblico “FILI D’ARTE Eleganza senza tempo”.

Ed ora soffermiamoci sulla consolidata e attesa Rassegna di ARTE ANTIQUA. Ce la racconta, brevemente, la fondatrice Wanda Guida con la quale abbiamo scambiato alcuni momenti molto interessanti: “l’ultimo imperdibile appuntamento di quest’anno con ARTE ANTIQUA è un viaggio nel tempo. Sono molto soddisfatta, perché Il fascino delle cose che hanno una storia da raccontare sta per tornare a Nardò. Infatti, dopo il successo straordinario dei primi due appuntamenti, la fiera Nardò ARTE ANTIQUA si prepara al suo terzo e ultimo atto del 2026.

Così, dal 3 al 6 settembre 2026, il Chiostro del Carmine si trasformerà in una vera e propria galleria delle meraviglie.

Tra le sue arcate barocche i visitatori potranno perdersi tra arredi storici d’altri tempi, l’energia pop del modernariato e pezzi d’arte capaci di trasformare ogni ambiente.

Non si tratta di semplice collezionismo: è un’esperienza sensoriale, una caccia al tesoro dove ogni oggetto racchiude un’emozione, un ricordo o un dettaglio di pura bellezza pronto a rinascere“.

Abbiamo anche sentito l’Assessore alla Cultura del Comune di Nardò

Francesco Plantera il quale, orgogliosamente, sottolinea che “L’appuntamento dedicato all’Arte, all’antiquariato, al modernariato e al vintage trasforma il Chiostro dei Carmelitani in un luogo ricco di fascino, storia, bellezza”.

Ci piace chiudere queste pagine con lo slogan di Wanda Guida:

“Lasciati sorprendere dal fascino del passato prima che il sipario cali fino al prossimo anno”.

FILI D’ARTE

Eleganza senza tempo

Dove

Nardò (Le)

Chiostro dei Carmelitani, il CreativiBar

Quando

dal 3 al 6 Settembre 2026

Orari: 9:30 – 13:00 | 16:30 – 21:30

Ingresso: Libero

Info: +39 340 292 1566 | wandaguida@yahoo.it