Bottiglia incendiaria contro l’auto di un imprenditore, indagano i carabinieri

Copertino (Lecce) – Un atto intimidatorio oppure un gesto vandalico? Su questo stanno indagando i carabinieri della Tenenza di Copertino a proposito di un episodio criminoso verificatosi nella notte tra mercoledì scorso e ieri: una bottiglia incendiaria è stata infatti lanciata contro l’auto di un imprenditore del posto.
La vettura, una Bmw Serie 3, era parcheggiata in via Calabria. Il proprietario è un 38enne incensurato, che fortunatamente si è subito reso conto del rogo e ha dato l’allarme. Così le fiamme sono state spente quasi subito, provocando danni ridotti.
Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che ora conducono le indagini anche con l’aiuto di eventuali immagini riprese da telecamere di videosorveglianza installate nella zona.
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