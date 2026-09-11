Pane e Poesia, la cultura che si porta a casa. Torna la seconda edizione dell’iniziativa del Club dei MangiaLibri

Un sacchetto di pane, una poesia e un piccolo gesto capace di trasformare un acquisto quotidiano in un’esperienza da vivere e condividere.

È questa l’idea alla base della seconda edizione di “Pane e Poesia”, l’iniziativa promossa dai ragazzi del Club dei MangiaLibri e da Simona Tondo presidente dell’associazione I Care – Le Officine delle Storie APS di Lecce e coordinatrice del gruppo di lettura.

Si torna così ad animare il territorio coinvolgendo alcuni esercizi commerciali di Lizzanello, Merine, Cavallino e Lecce.

Il pane si trasforma in un originale veicolo di cultura: chi acquisterà il pane negli esercizi aderenti riceverà un sacchetto contenente, insieme al pane, una poesia. Un incontro semplice e inatteso tra uno degli alimenti più presenti sulla nostra tavola e la parola poetica.

Saranno coinvolti Fior di Grano e Golden Market a Merine, il supermercato Dok e Luna Nuova a Lizzanello, l’Antico Forno a Cavallino e Mani in Pasta a Lecce.

Ma non finisce qui. Chi riceve il sacchetto è invitato a rispondere per le rime, inviando una poesia alla mail e numero di telefono indicato nel sacchetto.

L’iniziativa nasce dalla volontà di portare la cultura fuori dai luoghi tradizionalmente deputati alla lettura e agli eventi culturali, incontrando le persone nella quotidianità, proprio nei luoghi che frequentano ogni giorno.

«Il nostro obiettivo è regalare un sacchetto di pane con all’interno una poesia a coloro che acquistano il pane – spiega la presidente di I Care – Le Officine delle Storie APS, Simona Tondo –. Vogliamo creare un incontro semplice, quasi casuale, tra le persone e la poesia. La poesia non deve essere qualcosa di distante o riservato a pochi: può entrare nella nostra vita, accompagnare un momento della giornata, suscitare un’emozione, un ricordo o una riflessione».

“La poesia come esperienza di vita” è dunque il filo conduttore di questa seconda edizione. Una poesia può essere letta mentre si torna a casa con il pane appena acquistato, condivisa con un familiare, conservata, riletta dopo giorni o semplicemente lasciata lì, come un piccolo pensiero ricevuto inaspettatamente.

“Pane e Poesia” vuole così riaffermare il valore della cultura come esperienza quotidiana, accessibile e condivisa, capace di creare relazioni anche attraverso gesti apparentemente semplici.

Il progetto del Club dei Mangialibri sceglie ancora una volta di incontrare il territorio, coinvolgendo attività commerciali e cittadini e trasformando luoghi della quotidianità in piccoli presìdi di cultura.

Perché, in fondo, il pane nutre il corpo e la poesia può nutrire ciò che abbiamo dentro.