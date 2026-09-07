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Lavoro nel Salento, 340 posizioni aperte nel leccese. Recruiting day con Ristosì il 10 settembre presso il CPI di Poggiardo per la selezione di 20 figure Crew

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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