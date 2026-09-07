Lavoro nel Salento, 340 posizioni aperte nel leccese. Recruiting day con Ristosì il 10 settembre presso il CPI di Poggiardo per la selezione di 20 figure Crew

LECCE Giovedì 10 settembre presso il Centro per l’impiego di Poggiardo si terrà un nuovo Recruiting Day 2026 dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia, dopo il periodo estivo. Sono 20 le posizioni aperte, per la mansione di Crew, per conto della società “Ristosì per McDonald’s”, in vista del potenziamento delle attività e dell’apertura della nuova sede operativa a Surano.

Le risorse selezionate si occuperanno dell’accoglienza e della gestione della clientela, del supporto nella scelta dei menù e delle attività pratiche legate alla preparazione dei prodotti.

Per accedere alle selezioni è richiesta la disponibilità ad essere automuniti. L’azienda propone l’inserimento lavorativo tramite contratto di apprendistato con impegno orario part-time.

I colloqui si terranno dalle ore 14:30 alle 17, presso gli uffici di via F. Astore 32 a Poggiardo.

La partecipazione è riservata esclusivamente a coloro che avranno presentato la propria candidatura entro il 9 settembre tramite il portale regionale Lavoro per Te Puglia. In sede di colloquio si consiglia di presentarsi muniti di curriculum vitae. Nell’ambito della Strategia mareAsinistra per la valorizzazione e l’attrazione dei talenti, inoltre, i residenti o domiciliati fuori regione potranno prenotare un colloquio online, compilando seguente Google form: https://forms.gle/g442psk6uvP9EWRj6

IL REPORT SETTIMANALE: 340 OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI

Intanto il 34° report delle offerte di lavoro attive presso i Centri per l’Impiego, dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia, registra in totale 340 posizioni aperte distribuite su 141 annunci. Il quadro occupazionale del territorio vede affermare il settore costruzioni e installazione impianti con 79 posizioni aperte, il settore turismo, ristorazione e food delivery con 70 posti disponibili e il settore delle telecomunicazioni con 60 opportunità. A seguire, si posizionano il settore tessile-abbigliamento-calzaturiero con 44 posizioni, il settore commercio che conta 20 posizioni e il comparto sanità, servizi alla persona e farmaceutico che mette a disposizione 18 opportunità. Il settore amministrativo e informatico offre 13 posizioni, il settore agricoltura, pesca, agroalimentare e ambiente ne offre 12, mentre l’industria e settore metalmeccanico e il settore riparazione veicoli e trasporti mettono a disposizione otto posizioni ciascuno. Completano il quadro l’industria del legno con tre posizioni, il settore pulizie e multiservizi con due posizioni e il settore pedagogico e istruzione con una posizione. Le opportunità riservate a persone con disabilità (art. 1 L. 68/99) e quelle per le categorie protette (art. 18 L. 68/99) prevedono una posizione aperta ciascuno.

Infine, per tirocini formativi si contano cinque posizioni aperte. Diverse le proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse tramite la rete EURES, che facilita la mobilità professionale a livello europeo.

Resta aperta la possibilità di iscriversi agli elenchi Pr.O.N.T.O. I.D.O. per i settori agricoltura, giornalismo e comunicazione, turismo, socio-sanitario e lavoro di cura. Tramite l’adesione, si può manifestare la propria pronta disponibilità affinché il proprio profilo venga segnalato alle aziende in cerca di personale. L’iscrizione dev’essere effettuata tramite il seguente form: https://forms.gle/M24dUWTrhyJR8aTW9 .

Gli annunci di lavoro gestiti da ARPAL sono conformi ai criteri di neutralità previsti nel Decreto Legislativo n. 96/2026, le procedure di selezione rispettano i principi di non discriminazione e di parità di accesso, garantendo la massima trasparenza e inclusività in linea con la normativa vigente.

La ricerca di personale è aperta a candidate e candidati di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Le offerte sono consultabili nel dettaglio sul portale Lavoro per Te Puglia, da cui si può procedere direttamente all’invio della candidatura.

AVVISO PUBBLICO: ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI

È sempre attivo l’Avviso Pubblico per la formazione dell’Elenco degli Assistenti Familiari della Regione Puglia, una misura strategica a cura di Regione Puglia – Dipartimento Welfare e ARPAL Puglia, finanziata tramite il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze. L’obiettivo è potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta a supporto delle famiglie. L’iscrizione all’elenco, gestito dai Centri per l’Impiego, permette di manifestare la propria pronta disponibilità lavorativa per l’assistenza a persone con disabilità o anziane non autosufficienti, senza che ciò costituisca una procedura selettiva o dia diritto a una assunzione automatica.

Requisiti principali:

Maggiore età e residenza/domicilio in Puglia.

Buona conoscenza della lingua italiana e idoneità fisica.

Assenza di condanne penali o carichi pendenti.

Per cittadini extracomunitari: regolare permesso di soggiorno.

La domanda di iscrizione e la documentazione richiesta possono essere trasmesse telematicamente compilando il modulo online oppure consegnate a mano presso il Centro per l’Impiego di propria competenza. Per ulteriori dettagli, si può consultare il seguente link: https://tinyurl.com/mw7cmaks.

Il 34° Report delle offerte di lavoro di Arpal Puglia al seguente link:

https://tinyurl.com/5n6e9cfj