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Astràgali Teatro al Grotowski Institute per il progetto internazionale ABC

Dal 7 al 12 settembre la compagnia leccese porta in Polonia l'esperienza di quarant'anni di teatro con un workshop tematico, lo spettacolo "Fimmene!" e una conferenza di esperti da cinque Paesi

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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