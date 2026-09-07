Ubriaco e violento contro militari e sanitari: fermato con il Taser e arrestato

VERNOLE (Lecce) – Bloccato con il Taser dopo aver minacciato di morte i carabinieri e aver creato una situazione di pericolo anche per il personale del 118. È accaduto nella notte a Vernole, dove un 33enne del posto, già agli arresti domiciliari per maltrattamenti contro familiari o conviventi, è stato poi arrestato e condotto in carcere.

I carabinieri del Norm della Compagnia di Lecce erano intervenuti in supporto dei sanitari per la presenza del giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, verosimilmente dovuta all’abuso di alcol. Alla vista della pattuglia, il 33enne si sarebbe scagliato contro i militari, insultandoli e minacciandoli anche di morte.

Per fermarlo ed evitare uno scontro fisico diretto, considerato il pericolo per i carabinieri e per gli stessi sanitari, i militari hanno utilizzato il dispositivo di dissuasione e immobilizzazione a impulsi elettrici, il Taser, riuscendo a renderlo inoffensivo.

Il giovane avrebbe continuato ad agitarsi anche dopo essere stato bloccato, rendendo necessario l’intervento del personale del 118, che lo ha sedato prima del trasporto all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Gli accertamenti hanno evidenziato un tasso alcolemico nel sangue molto elevato.

Al termine delle operazioni, il 33enne è stato arrestato e, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Lecce, condotto nel carcere di Borgo San Nicola.