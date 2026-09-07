Le previsioni meteo di domani 8 settembre

Puglia – Condizioni di tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Addensamenti in sviluppo nel pomeriggio con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi sulle zone interne, più asciutto altrove. Migliora ovunque in serata con ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio qualche innocuo addensamento sulle Alpi occidentali con isolati piovaschi anche sull’Appennino Parmense; tempo invariato altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto salvo qualche piovasco in transito sulla Valle d’Aosta.

AL CENTRO

Condizioni di tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni dalle prime ore del mattino fino alla serata. Nessun fenomeno atteso con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile e asciutto su tutte le regioni meridionali e sulle isole maggiori, con cieli sereni per l’intera giornata. Non sono previsti fenomeni nelle ore pomeridiane né in serata.

Temperature minime e massime stazionarie o in rialzo al nord ed al sud; in lieve diminuzione al centro e sulla Sardegna.

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