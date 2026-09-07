Mercoledì 9 settembre a Lecce lo spettacolo “Della stessa sostanza dei sogni” ispirato a Io Posso e al salentino Gaetano Fuso

LECCE – A teatro la favola che parla di SLA e felicità. “Della stessa sostanza dei sogni – Il Principe Blu” è lo spettacolo teatrale musicale, ispirato alla storia del salentino Gaetano Fuso, che affronta con delicatezza il tema della malattia e delle emozioni che essa comporta. Con un nuovo allestimento firmato Orpheo Space, con 2HE-IO POSSO e Ventinovenove, per la regia di Mino Profico e la direzione artistica di Francesco Spedicato, si prepara a tornare in scena mercoledì 9 settembre 2026 alle ore 20.00 presso Masseria Mele Bono, in via Ariano Irpino, 40, a Lecce. Ingresso libero con prenotazione al 391 1837328.

Lo spettacolo è tratto dal libro “Il Principe Blu e la Stregaccia Levaforze Ammazzamuscoli” (edizioni la meridiana) di Giorgia Rollo e Paola Pasquino, con le illustrazioni di Eleonora Luceri. È una favola che narra, appunto, di un sogno che diventa realtà, quello del Principe Gaetano, di realizzare, grazie all’aiuto di un’intera comunità, una spiaggia accessibile a tutti, al grido di “Io Posso!”. Questo mentre viene colpito dal brutto incantesimo della strega e affronta la perdita progressiva delle sue capacità fisiche…

“Della stessa sostanza dei sogni – Il Principe Blu” trae ispirazione dalla storia – vera – di Gaetano Fuso (Calimera – LE – 1976-2020) e del progetto solidale IO POSSO nato nel 2015, celebre per aver dato vita nel Salento al primo accesso attrezzato al mare per malati di SLA in Italia, a San Foca di Melendugno, poi a Gallipoli, Porto Cesareo e Torre Lapillo, tutti in provincia di Lecce.

Lo spettacolo è la rielaborazione di un precedente lavoro portato in scena nell’ambito di un laboratorio rivolto a bambini e ragazzi, ora affidato ad un gruppo di giovani artisti professionisti della compagnia Orpheo Space, tutti pugliesi e under30: Lorenzo Spedicato (Gaetano), Claudia Presicci (Giorgia), Laura Cassone (SLA), Stefano Zizza (Cavaliere) e Lorenzo Semeraro (Stregone).

La regia di Mino Profico utilizza la tecnica della personificazione per portare in scena la malattia e l’arte come forze contrapposte, in un racconto ispirato al “viaggio dell’eroe” di Joseph Campbell, che restituisce al pubblico una riflessione profonda sul dolore e sulla resilienza. “IO POSSO” diventa slancio creativo, alimentatore di nuove direzioni.

Adattamento e regia: Mino Profico

Costumi e scenografie: Maria Rizzo

Luci e video: Angelo Rosato

Con: Laura Cassone, Claudia Presicci, Lorenzo Semeraro, Lorenzo Spedicato, Stefano Zizza