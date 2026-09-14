Lavoro nel Salento, 366 opportunità occupazionali nel leccese

LECCE – Il 35° report delle offerte di lavoro attive presso i Centri per l’Impiego, dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia, registra in totale 366 posizioni aperte distribuite su 160 annunci. Il quadro occupazionale del territorio vede affermare il settore costruzioni e installazione impianti con 81 posizioni aperte, il settore tessile-abbigliamento-calzaturiero con 61 posizioni e il settore delle telecomunicazioni con 60 opportunità. A seguire, si posizionano il settore turismo, ristorazione e food delivery con 38 posti disponibili, l’industria e settore metalmeccanico che conta 32 posizioni e il settore commercio con 25 posizioni. Il comparto sanità, servizi alla persona e farmaceutico mette a disposizione 18 opportunità, il settore amministrativo e informatico offre 12 posizioni, mentre il settore riparazione veicoli e trasporti ne offre nove e il settore pulizie e multiservizi cinque. Completano il quadro il settore agricoltura, pesca, agroalimentare e ambiente e l’industria del legno con tre posizioni ciascuno, il settore bellezza e benessere e il settore pedagogico e istruzione con una posizione cadauno. Le opportunità per le categorie protette (art. 18 L. 68/99) sono due e alle persone con disabilità (art. 1 L. 68/99) è riservata una posizione.

Infine, per tirocini formativi si contano otto posizioni aperte. Diverse le proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse tramite la rete EURES, che facilita la mobilità professionale a livello europeo.

Resta aperta la possibilità di iscriversi agli elenchi Pr.O.N.T.O. I.D.O. per i settori agricoltura, giornalismo e comunicazione, turismo, socio-sanitario e lavoro di cura. Tramite l’adesione, si può manifestare la propria pronta disponibilità affinché il proprio profilo venga segnalato alle aziende in cerca di personale. L’iscrizione dev’essere effettuata tramite il seguente form: https://forms.gle/M24dUWTrhyJR8aTW9 .

Gli annunci di lavoro gestiti da ARPAL sono conformi ai criteri di neutralità previsti nel Decreto Legislativo n. 96/2026, le procedure di selezione rispettano i principi di non discriminazione e di parità di accesso, garantendo la massima trasparenza e inclusività in linea con la normativa vigente.

La ricerca di personale è aperta a candidate e candidati di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Le offerte sono consultabili nel dettaglio sul portale Lavoro per Te Puglia, da cui si può procedere direttamente all’invio della candidatura.

AVVISO PUBBLICO: ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI

È sempre attivo l’Avviso Pubblico per la formazione dell’Elenco degli Assistenti Familiari della Regione Puglia, una misura strategica a cura di Regione Puglia – Dipartimento Welfare e ARPAL Puglia, finanziata tramite il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze. L’obiettivo è potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta a supporto delle famiglie. L’iscrizione all’elenco, gestito dai Centri per l’Impiego, permette di manifestare la propria pronta disponibilità lavorativa per l’assistenza a persone con disabilità o anziane non autosufficienti, senza che ciò costituisca una procedura selettiva o dia diritto a una assunzione automatica.

Requisiti principali:

Maggiore età e residenza/domicilio in Puglia.

Buona conoscenza della lingua italiana e idoneità fisica.

Assenza di condanne penali o carichi pendenti.

Per cittadini extracomunitari: regolare permesso di soggiorno.

La domanda di iscrizione e la documentazione richiesta possono essere trasmesse telematicamente compilando il modulo online oppure consegnate a mano presso il Centro per l’Impiego di propria competenza. Per ulteriori dettagli, si può consultare il seguente link: https://tinyurl.com/mw7cmaks.

Il 35° Report delle offerte di lavoro di Arpal Puglia al seguente link:

https://tinyurl.com/5n6e9cfj