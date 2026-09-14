Disability Pride Puglia, la disabilità al centro del dibattito regionale: il 19 settembre parte il percorso che attraverserà tutta la regione

Dopo la prima edizione partita da Taranto nel 2023, il Disability Pride Puglia, patrocinato dal Garante regionale per le persone con disabilità, torna a coinvolgere l’intero territorio regionale con un programma che attraversa Taranto, Lecce, Brindisi, Foggia e Bari, attraverso cortei, momenti di confronto, dibattiti, laboratori e iniziative pubbliche dedicate ai temi della disabilità.

Questa edizione è dedicata in particolare alla Riforma della Disabilità, che entrerà in vigore su tutto il territorio nazionale a partire da gennaio 2027.

La prima tappa è prevista a Taranto sabato19 settembre alle 17,00, con il raduno in Piazza Castello e il Village in Piazza Garibaldi.

Domenica 20 settembre, l’iniziativa proseguirà a Lecce: alle 10,00 è previsto il raduno in Piazza della Lupa, segue la tappa in Piazza Sant’Oronzo, con interventi sull’accessibilità e sui PEBA, e alle 12,00 l’arrivo in Piazza Duomo, dove si terranno gli interventi conclusivi, seguiti da una performance di Danza Paralimpica.

Venerdì 25 settembre, a Brindisi, il corteo partirà alle 11,00 da Piazza Crispi per arrivare in Piazza Vittorio Emanuele II. Sono previsti gli interventi della Rete Disability Pride Brindisi, oltre all’intrattenimento a cura di AIPD Brindisi e I Comici della 104.

Sabato 26 settembre, a Foggia, l’appuntamento è alle 11,00 in Piazza Umberto Giordano, e l’arrivo è previsto alle 12,00 ai Campi Diomedei. Il programma proseguirà alle 17,30 con laboratori e uno spazio di confronto sulla Riforma della Disabilità e alle 19,00 con un talk sulla rappresentazione e l’identità della disabilità oltre l’abilismo.

La conclusione del percorso regionale è prevista sabato 17 ottobre a Bari, presso l’Ex Mercato del Pesce / Ex Tesoreria. Dalle 11,00 alle 13,00 si terrà un confronto sulla nuova Riforma della Disabilità tra cittadini e istituzioni; dalle 16,00 alle 17,30 un talk su affettività e sessualità e dalle 18,00 alle 20,00 uno Speed Date. La giornata si concluderà dalle 20,30 alle 24,00 con un DJ Set accessibile, nell’ambito della festa di chiusura del Disability Pride Puglia.

“Il Disability Pride rappresenta una forma significativa di sensibilizzazione e partecipazione, capace di coinvolgere direttamente cittadini e comunità sui temi della disabilità. Sensibilizzare significa contribuire a costruire una cultura nella quale ciascuna persona possa essere riconosciuta per il proprio valore, le proprie capacità e la ricchezza che porta alla comunità. È attraverso la conoscenza, l’incontro e la partecipazione che possiamo superare pregiudizi e barriere e costruire comunità realmente accoglienti», dichiara il Garante Antonio Giampietro.