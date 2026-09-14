Taglio delle yucche in via Po, il caso arriva in Commissione Controllo XII, a Palazzo Carafa

LECCE – Il taglio delle yucche in via Po, nel quartiere Santa Rosa, arriva all’attenzione della Commissione Controllo XII del Comune di Lecce. Dopo le numerose segnalazioni dei cittadini e gli articoli pubblicati sulla stampa, il presidente Antonio De Matteis ha deciso di convocare una seduta per mercoledì 16 settembre alle 8.45, con l’obiettivo di fare chiarezza su quanto accaduto.

Alla riunione saranno invitati l’assessore all’Ambiente, Martini, e il presidente di Lupiae Servizi, Luca Pasquino. Al centro del confronto ci saranno le ragioni che hanno portato al taglio delle piante e la verifica delle procedure seguite per l’intervento.

De Matteis sottolinea la necessità di accertare se siano state rispettate tutte le regole e se esistessero effettivamente le condizioni per procedere alla rimozione delle yucche. Una verifica ritenuta indispensabile anche alla luce delle proteste e delle richieste di chiarimento arrivate da numerosi residenti. “Il patrimonio verde della nostra città rappresenta un bene comune e ogni decisione che lo riguarda deve essere assunta con responsabilità, trasparenza e nel rispetto dell’interesse della comunità”, evidenzia il presidente della Commissione.

La seduta servirà dunque a ricostruire nel dettaglio quanto avvenuto e a individuare eventuali criticità, anche per evitare che episodi o errori analoghi possano ripetersi in futuro a danno della cittadinanza e del patrimonio ambientale della città. Per De Matteis resta centrale il principio della trasparenza: i cittadini hanno il diritto di conoscere le motivazioni delle decisioni che incidono sul territorio e l’Amministrazione ha il dovere di fornire risposte chiare e puntuali. La Commissione del 16 settembre sarà quindi il primo passaggio istituzionale per chiarire quanto accaduto in via Po e verificare la correttezza delle procedure adottate.