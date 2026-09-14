Le previsioni meteo di domani 15 ottobre 2026

Puglia
Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con nubi sparse alternate ad ampie schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Isolati fenomeni sul Salento e al confine con la Basilicata. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con qualche addensamento in transito.
NAZIONALE
Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio; qualche innocuo addensamento sul Trentino-Alto Adige e sul Veneto nelle ore centrali, senza fenomeni associati. In serata non sono previsti cambiamenti sostanziali, con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.
AL CENTRO
Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni dalla mattina alla sera, senza fenomeni degni di nota. Non sono previsti cambiamenti sostanziali nelle ore notturne.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino cieli parzialmente nuvolosi su Puglia, Calabria e Sicilia, sereni altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne della Basilicata; fenomeni isolati sulla Calabria e sulla Sicilia, asciutto altrove; in serata ampie schiarite su tutti i settori con tempo stabile ovunque.
Temperature minime stazionarie o in lieve calo su tutta la penisola; massime in lieve aumento al centro-nord, stazionarie o in lieve calo al sud.
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