E’ il calendario del Lecce il primo prodotto realizzato dai ragazzi di Sportzine presso Hangar 10-20

LECCE – Si chiamano Filippo Milanese e Francesco Pio Manca, hanno 20 anni e hanno appena dato vita al primo prodotto concreto realizzato negli spazi Hangar 10-20 presso l’Ex Convitto Palmieri di Lecce. Si tratta di un calendario giallo-rosso con cui i tifosi potranno seguire la loro squadra del cuore, il Lecce, per tutto il campionato di Serie A 2026-27. Una grafica giovane, fresca e accattivante, con un grande logo che riporta l’originale appellativo che i due ragazzi stessi hanno coniato per la loro squadra: Lecce la Fiera.

Filippo e Francesco Pio sono i due co-fondatori della startup innovativa Sportzine, creata nel 2021 quando entrambi erano studenti presso la scuola italiana emblema di Mentalità Imprenditoriale, il “Costa” di Lecce, entrambi studenti del pluripremiato prof. Daniele Manni. Da allora hanno messo in piedi numerose iniziative e progetti, tra cui la più importante e degna di nota è “Ci vediamo allo Stadio”, il servizio gratuito di audio-descrizione delle partite in casa del Lecce che riesce a far “vedere” le partite allo stadio anche ai tifosi non vedenti e ipovedenti.

Dal 1 settembre, pochi giorni fa quindi, i ragazzi fanno parte e animano “Lecce DigitaLab”, un progetto promosso e finanziato dalla Regione Puglia e dalla Provincia di Lecce e condotto dall’associazione G-Pro (Giovani Proattivi). Il progetto dà vita al concept “Hangar 10-20”, il quale prevede presso l’Ex Convitto Palmieri di Lecce l’ideazione e realizzazione di Laboratori Esperienziali Gratuiti per ragazze e ragazzi dai 10 ai 20 e un originale spazio coworking dove tutti i giovanissimi startupper salentini possono progettare, cooperare, interagire e creare insieme.

Ed è proprio qui, presso Hangar 10-20, che Filippo Milanese e Francesco Pio Manca hanno prima realizzato un laboratorio sulla comunicazione e poi concepito e progettato nello spazio coworking questo primo prodotto editoriale. Doveroso ringraziare Alessio Melissano per aver accolto il progetto dei ragazzi e gentilmente stampato le copie del calendario presso Digital Copy Lecce.

Relativamente all’appellativo della squadra, i ragazzi hanno pensato che anche il Lecce meritasse di essere conosciuta e riconosciuta con un appellativo che la caratterizzasse. Se la Roma è conosciuta come “La magica”, la Juve come “La vecchia signora” e l’Inter come “La pazza”, a Lecce è la FIEREZZA che contraddistingue la squadra, la società e, soprattutto, i tifosi, pertanto i ragazzi di Sportzine hanno proposto di chiamare la squadra “La Fiera”.

Oltre al sentimento della fierezza, c’è poi anche un secondo motivo per cui l’appellativo calza a pennello. Infatti tra le tre “fiere” che sbarrano il passo di Dante Alighieri all’inizio dell’Inferno vi è la lupa e, guarda caso, il simbolo della città di Lecce e il logo dell’US Lecce è proprio una lupa.

Per chi lo volesse, il calendario è in distribuzione gratuita presso Hangar 10-20 (Ex Convitto Palmieri), Sapori Salentini, Clinica dell’Accendino e Bar Il Palio.

Il nome “Hangar 10-20” nasce dal desiderio di creare un luogo fisico dove permettere ai giovani dai 10 ai 20 anni di diventare protagonisti della propria vita e del proprio futuro, un hub giovanile dove possono fornirsi di “ali” per essere proattivi, decollare e volare alto.

Si possono avere maggiori info sui vari laboratori e effettuare prenotazioni e iscrizioni sul sito: www.hangar1020.org o scrivendo alla mail: associazione.gpro@gmail.com