Lavoro nel Salento, 442 posizioni aperte nel leccese

LECCE – Il nuovo report settimanale delle offerte lavorative gestite dai Centri per l’Impiego dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia rileva complessivamente 442 posizioni aperte, articolate su 205 annunci. Nel panorama lavorativo locale, il comparto trainante si conferma quello di costruzioni e installazione impianti con 100 opportunità lavorative, seguito da turismo, ristorazione e food delivery con 63 possibilità e dal settore tessile-abbigliamento-calzaturiero con 62 posti disponibili. Consistente anche la richiesta nei settori sanità, servizi alla persona e farmaceutico con 49 opportunità, telecomunicazioni con 40 posti a disposizione, commercio con 37 posizioni e industria e settore metalmeccanico con 27 possibilità. Il settore amministrativo e informatico conta 20 opportunità, il comparto pedagogico e istruzione propone 14 inserimenti e l’agricoltura, pesca, agroalimentare e ambiente dispone di 12 posizioni. A seguire si posizionano il settore pulizie e multiservizi con cinque possibilità e il settore riparazione veicoli e trasporti con tre posti. Chiudono il riepilogo l’industria del legno e il settore bellezza e benessere, ciascuno con una posizione aperta. Infine, per le categorie protette (art. 18 L. 68/99) e per le persone con disabilità (art. 1 L. 68/99) sono disponibili quattro posizioni ciascuno.

Infine, per tirocini formativi si contano 14 posizioni aperte. Diverse le proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse tramite la rete EURES, che facilita la mobilità professionale a livello europeo.

EURES JOB DAY PRESSO IL CENTRO PER L’IMPIEGO DI LECCE

Si avvicina il Club Med Recruiting Day, organizzato da Eures Puglia e ospitato dal Centro per l’Impiego di Lecce. Club Med è lo specialista mondiale del turismo di alta gamma, conviviale e multiculturale.

Eures è la rete dei servizi per l’impiego europei sotto il coordinamento dell’Autorità europea del lavoro (ELA). Questa rete favorisce l’occupazione incoraggiando la mobilità professionale e vedendo la collaborazione attiva di centri per l’impiego pubblici, sindacati, associazioni datoriali ed enti locali e nazionali.

Chi vuole maturare esperienza all’estero e valorizzare le proprie competenze, anche in ottica di ritorno sul territorio, potrà sostenere il colloquio, martedì 13 ottobre 2026, per i profili di receptionist, responsabile SPA, spa therapist, barman/barlady, responsabile cucina, responsabile pasticceria, sous chef di cucina, chef de partie, pizzaiolo/a, demi chef de partie, commis di cucina, pasticciere/a, commis di pasticceria, cameriere/a di sala, lavapiatti, cameriere/a ai piani, tecnico/a polivalente suono/luci, magazziniere, con l’obiettivo di inserire nuove risorse in organico attraverso contratti stagionali presso aziende in Italia e Francia.

I colloqui di selezione si svolgeranno nel pomeriggio, dalle ore 15:00 alle ore 16:30, direttamente presso gli uffici in viale Giovanni Paolo II, n.3.

È necessario registrarsi per la selezione e la sede (Lecce), riceverai una convocazione ufficiale se il tuo profilo corrisponde ai requisiti richiesti. L’iscrizione è obbligatoria e i posti sono limitati: è possibile partecipare all’evento solo in caso di ricezione della convocazione con tutti i dettagli.

Per maggiori informazioni consulta il sito al seguente link: https://tinyurl.com/ywxtdtdc.

Resta aperta la possibilità di iscriversi agli elenchi Pr.O.N.T.O. I.D.O. per i settori agricoltura, giornalismo e comunicazione, turismo, socio-sanitario e lavoro di cura. Tramite l’adesione, si può manifestare la propria pronta disponibilità affinché il proprio profilo venga segnalato alle aziende in cerca di personale. L’iscrizione dev’essere effettuata tramite il seguente form: https://forms.gle/M24dUWTrhyJR8aTW9 .

Gli annunci di lavoro gestiti da ARPAL sono conformi ai criteri di neutralità previsti nel Decreto Legislativo n. 96/2026, le procedure di selezione rispettano i principi di non discriminazione e di parità di accesso, garantendo la massima trasparenza e inclusività in linea con la normativa vigente.

La ricerca di personale è aperta a candidate e candidati di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Le offerte sono consultabili nel dettaglio sul portale Lavoro per Te Puglia, da cui si può procedere direttamente all’invio della candidatura.

AVVISO PUBBLICO: ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI

È sempre attivo l’Avviso Pubblico per la formazione dell’Elenco degli Assistenti Familiari della Regione Puglia, una misura strategica a cura di Regione Puglia – Dipartimento Welfare e ARPAL Puglia, finanziata tramite il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze. L’obiettivo è potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta a supporto delle famiglie. L’iscrizione all’elenco, gestito dai Centri per l’Impiego, permette di manifestare la propria pronta disponibilità lavorativa per l’assistenza a persone con disabilità o anziane non autosufficienti, senza che ciò costituisca una procedura selettiva o dia diritto a una assunzione automatica.

Requisiti principali:

Maggiore età e residenza/domicilio in Puglia.

Buona conoscenza della lingua italiana e idoneità fisica.

Assenza di condanne penali o carichi pendenti.

Per cittadini extracomunitari: regolare permesso di soggiorno.

La domanda di iscrizione e la documentazione richiesta possono essere trasmesse telematicamente compilando il modulo online oppure consegnate a mano presso il Centro per l’Impiego di propria competenza. Per ulteriori dettagli, si può consultare il seguente link: https://tinyurl.com/mw7cmaks.uesto è il testo introduttivo

Il 37° Report delle offerte di lavoro di Arpal Puglia al seguente link:

https://tinyurl.com/5n6e9cfj