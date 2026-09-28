Autovelox e Telelaser: ecco dove sono nel mese di ottobre 2026

Sono disponibili i calendari dei controlli sulle strade provinciali che saranno effettuati dalla Polizia provinciale, tramite autovelox, telelaser e postazioni fisse, nel mese di ottobre.

CALENDARIO AUTOVELOX MESE DI OTTOBRE 2026

POSTAZIONI MOBILI DI CONTROLLO DELLA VELOCITA’

01-10-2026

S.P. 18

GALATINA – COPERTINO

07,00 -19,00

02-10-2026

S.P. 297

MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO

07,00 – 19,00

03-10-2026

S.P. 72

UGENTO – CASARANO

07,00 – 19,00

04-10-2026

S.P. 362

LECCE – GALATINA

07,00 – 19,00

05-10-2026

S.P. 18

GALATINA – COPERTINO

07,00 -19,00

06-10-2026

S.P. 297

MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO

07,00 – 19,00

07-10-2026

S.P. 72

CASARANO – UGENTO

07,00 – 19,00

08-10-2026

S.P. 362

LECCE – GALATINA

07,00 – 19,00

09-10-2026

S.P. 18

GALATINA – COPERTINO

07,00 – 19,00

10-10-2026

S.P. 297

MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO

07,00 – 19,00

11-10-2026

S.P. 72

UGENTO – CASARANO

07,00 – 19,00

12-10-2026

S.P. 362

LECCE – GALATINA

07,00 – 19,00

13-10-2026

S.P. 18

GALATINA – COPERTINO

07,00 – 19,00

14-10-2026

S.P. 297

MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO

07,00 – 19,00

15-10-2026

S.P. 72

CASARANO – UGENTO

07,00 – 19,00

16-10-2026

S.P. 362

LECCE – GALATINA

07,00 – 19,00

17-10-2026

S.P. 18

GALATINA – COPERTINO

07,00 – 19,00

18-10-2026

S.P. 297

MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO

07,00 -19,00

19-10-2026

S.P. 72

UGENTO – CASARANO

07,00 – 19,00

20-10-2026

S.P. 362

LECCE – GALATINA

07,00 – 19,00

21-10-2026

S.P. 18

GALATINA – COPERTINO

07,00 – 19,00

22-10-2026

S.P. 297

MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO

07,00 – 19,00

23-10-2026

S.P. 72

CASARANO – UGENTO

07,00 – 19,00

24-10-2026

S.P. 362

LECCE – GALATINA

07,00 – 19,00

25-10-2026

S.P. 18

GALATINA – COPERTINO

07,00 – 19,00

26-10-2026

S.P. 297

MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO

07,00 – 19,00

27-10-2026

S.P. 362

LECCE – GALATINA

07,00 – 19,00

28-10-2026

S.P. 18

GALATINA – COPERTINO

07,00 – 19,00

29-10-2026

S.P. 72

UGENTO – CASARANO

07,00 – 19,00

30-10-2026

S.P. 297

MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO

07,00 – 19,00

31-10-2026

S.P. 100

SQUINZANO – CASALABATE

07,00 – 19,00

POSTAZIONI FISSE DI CONTROLLO DELLA VELOCITA’

Tutti i giorni

festivi compresi

S.P. 04

LECCE – NOVOLI

KM 5+760 in direzione Lecce

00,00 – 24,00

CALENDARIO TELELASER MESE DI OTTOBRE 2026

01-10-2026

S.P. 119

MONTERONI – LEVERANO

07,00 – 19,00

02-10-2026

S.P. 87 e 358

OTRANTO – PORTO BADISCO – SANTA CESAREA TERME

07,00 – 19,00

03-10-2026

S.P. 214

PESCOLUSE – S. MARIA DI LEUCA

07,00 – 19,00

04-10-2026

S.P. 90

GALATONE – S. M. AL BAGNO

07,00 – 19,00

05-10-2026

S.P. 15

VEGLIE – NOVOLI

07,00 – 19,00

06-10-2026

S.P. 100

SQUINZANO – CASALABATE

07,00 – 19,00

07-10-2026

S.P. 17

COPERTINO – NARDO’

07,00 – 19,00

08-10-2026

S.P. 48

MARTANO – OTRANTO

07,00 – 19,00

09-10-2026

S.P. 59

PALMARIGGI – MINERVINO DI LECCE

07,00 – 19,00

10-10-2026

S.P. 87

PORTO BADISCO – OTRANTO

07,00 – 19,00

11-10-2026

S.P. 65

UGENTO – TORRE SAN GIOVANNI

07,00 – 19,00

12-10-2026

S.P. 367

MEDIANA DEL SALENTO

07,00 – 19,00

13-10-2026

S.P. 59

PALMARIGGI – MINERVINO DI LECCE

07,00 – 19,00

14-10-2026

S.P. 102

CAMPI SALENTINA – SAN DONACI

07,00 – 19,00

15-10-2026

S.P. 17

COPERTINO – NARDO’

07,00 – 19,00

16-10-2026

S.P. 366

LITORANEA SAN CATALDO – OTRANTO

07,00 – 19,00

17-10-2026

S.P. 214

PESCOLUSE – S. MARIA DI LEUCA

07,00 – 19,00

18-10-2026

S.P. 87

PORTO BADISCO – OTRANTO

07,00 – 19,00

19-10-2026

S.P. 21

LEVERANO – PORTO CESAREO

07,00 – 19,00

20-10-2026

S.P. 48

MARTANO – OTRANTO

07,00 – 19,00

21-10-2026

S.P. 15

VEGLIE – NOVOLI

07,00 – 19,00

22-10-2026

S.P. 100

SQUINZANO – CASALABATE

07,00 – 19,00

23-10-2026

S.P. 110

VEGLIE – TORRE LAPILLO

07,00 – 19,00

24-10-2026

S.P. 193

PRESICCE – LIDO MARINI

07,00 – 19,00

25-10-2026

S.P. 87 e 358

OTRANTO – PORTO BADISCO – SANTA CESAREA TERME

07,00 – 19,00

26-10-2026

S.P. 17

COPERTINO – NARDO’

07,00 – 19,00

27-10-2026

S.P. 102

CAMPI SALENTINA – SAN DONACI

07,00 – 19,00

28-10-2026

S.P. 21

LEVERANO – PORTO CESAREO

07,00 – 19,00

29-10-2026

S.P. 119

MONTERONI – LEVERANO

07,00 – 19,00

30-10-2026

S.P. 366

LITORANEA SAN CATALDO – OTRANTO

07,00 – 19,00

31-10-2026

S.P. 90

GALATONE – S. M. AL BAGNO

07,00 – 19,00