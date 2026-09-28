Autovelox e Telelaser: ecco dove sono nel mese di ottobre 2026

Sono disponibili i calendari dei controlli sulle strade provinciali che saranno effettuati dalla Polizia provinciale, tramite autovelox, telelaser e postazioni fisse, nel mese di ottobre.
CALENDARIO AUTOVELOX MESE DI OTTOBRE 2026
POSTAZIONI MOBILI DI CONTROLLO DELLA VELOCITA’
01-10-2026
S.P. 18
GALATINA – COPERTINO
07,00 -19,00
02-10-2026
S.P. 297
MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO
07,00 – 19,00
03-10-2026
S.P. 72
UGENTO – CASARANO
07,00 – 19,00
04-10-2026
S.P. 362
LECCE – GALATINA
07,00 – 19,00
05-10-2026
S.P. 18
GALATINA – COPERTINO
07,00 -19,00
06-10-2026
S.P. 297
MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO
07,00 – 19,00
07-10-2026
S.P. 72
CASARANO – UGENTO
07,00 – 19,00
08-10-2026
S.P. 362
LECCE – GALATINA
07,00 – 19,00
09-10-2026
S.P. 18
GALATINA – COPERTINO
07,00 – 19,00
10-10-2026
S.P. 297
MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO
07,00 – 19,00
11-10-2026
S.P. 72
UGENTO – CASARANO
07,00 – 19,00
12-10-2026
S.P. 362
LECCE – GALATINA
07,00 – 19,00
13-10-2026
S.P. 18
GALATINA – COPERTINO
07,00 – 19,00
14-10-2026
S.P. 297
MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO
07,00 – 19,00
15-10-2026
S.P. 72
CASARANO – UGENTO
07,00 – 19,00
16-10-2026
S.P. 362
LECCE – GALATINA
07,00 – 19,00
17-10-2026
S.P. 18
GALATINA – COPERTINO
07,00 – 19,00
18-10-2026
S.P. 297
MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO
07,00 -19,00
19-10-2026
S.P. 72
UGENTO – CASARANO
07,00 – 19,00
20-10-2026
S.P. 362
LECCE – GALATINA
07,00 – 19,00
21-10-2026
S.P. 18
GALATINA – COPERTINO
07,00 – 19,00
22-10-2026
S.P. 297
MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO
07,00 – 19,00
23-10-2026
S.P. 72
CASARANO – UGENTO
07,00 – 19,00
24-10-2026
S.P. 362
LECCE – GALATINA
07,00 – 19,00
25-10-2026
S.P. 18
GALATINA – COPERTINO
07,00 – 19,00
26-10-2026
S.P. 297
MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO
07,00 – 19,00
27-10-2026
S.P. 362
LECCE – GALATINA
07,00 – 19,00
28-10-2026
S.P. 18
GALATINA – COPERTINO
07,00 – 19,00
29-10-2026
S.P. 72
UGENTO – CASARANO
07,00 – 19,00
30-10-2026
S.P. 297
MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO
07,00 – 19,00
31-10-2026
S.P. 100
SQUINZANO – CASALABATE
07,00 – 19,00
POSTAZIONI FISSE DI CONTROLLO DELLA VELOCITA’
Tutti i giorni
festivi compresi
S.P. 04
LECCE – NOVOLI
KM 5+760 in direzione Lecce
00,00 – 24,00
CALENDARIO TELELASER MESE DI OTTOBRE 2026
01-10-2026
S.P. 119
MONTERONI – LEVERANO
07,00 – 19,00
02-10-2026
S.P. 87 e 358
OTRANTO – PORTO BADISCO – SANTA CESAREA TERME
07,00 – 19,00
03-10-2026
S.P. 214
PESCOLUSE – S. MARIA DI LEUCA
07,00 – 19,00
04-10-2026
S.P. 90
GALATONE – S. M. AL BAGNO
07,00 – 19,00
05-10-2026
S.P. 15
VEGLIE – NOVOLI
07,00 – 19,00
06-10-2026
S.P. 100
SQUINZANO – CASALABATE
07,00 – 19,00
07-10-2026
S.P. 17
COPERTINO – NARDO’
07,00 – 19,00
08-10-2026
S.P. 48
MARTANO – OTRANTO
07,00 – 19,00
09-10-2026
S.P. 59
PALMARIGGI – MINERVINO DI LECCE
07,00 – 19,00
10-10-2026
S.P. 87
PORTO BADISCO – OTRANTO
07,00 – 19,00
11-10-2026
S.P. 65
UGENTO – TORRE SAN GIOVANNI
07,00 – 19,00
12-10-2026
S.P. 367
MEDIANA DEL SALENTO
07,00 – 19,00
13-10-2026
S.P. 59
PALMARIGGI – MINERVINO DI LECCE
07,00 – 19,00
14-10-2026
S.P. 102
CAMPI SALENTINA – SAN DONACI
07,00 – 19,00
15-10-2026
S.P. 17
COPERTINO – NARDO’
07,00 – 19,00
16-10-2026
S.P. 366
LITORANEA SAN CATALDO – OTRANTO
07,00 – 19,00
17-10-2026
S.P. 214
PESCOLUSE – S. MARIA DI LEUCA
07,00 – 19,00
18-10-2026
S.P. 87
PORTO BADISCO – OTRANTO
07,00 – 19,00
19-10-2026
S.P. 21
LEVERANO – PORTO CESAREO
07,00 – 19,00
20-10-2026
S.P. 48
MARTANO – OTRANTO
07,00 – 19,00
21-10-2026
S.P. 15
VEGLIE – NOVOLI
07,00 – 19,00
22-10-2026
S.P. 100
SQUINZANO – CASALABATE
07,00 – 19,00
23-10-2026
S.P. 110
VEGLIE – TORRE LAPILLO
07,00 – 19,00
24-10-2026
S.P. 193
PRESICCE – LIDO MARINI
07,00 – 19,00
25-10-2026
S.P. 87 e 358
OTRANTO – PORTO BADISCO – SANTA CESAREA TERME
07,00 – 19,00
26-10-2026
S.P. 17
COPERTINO – NARDO’
07,00 – 19,00
27-10-2026
S.P. 102
CAMPI SALENTINA – SAN DONACI
07,00 – 19,00
28-10-2026
S.P. 21
LEVERANO – PORTO CESAREO
07,00 – 19,00
29-10-2026
S.P. 119
MONTERONI – LEVERANO
07,00 – 19,00
30-10-2026
S.P. 366
LITORANEA SAN CATALDO – OTRANTO
07,00 – 19,00
31-10-2026
S.P. 90
GALATONE – S. M. AL BAGNO
07,00 – 19,00
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