Le previsioni meteo di domani 2 settembre

Puglia – Condizioni di tempo asciutto al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi sui settori interni. Rapido miglioramento dalla serata con ampi spazi di sereno ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Condizioni di tempo asciutto al mattino al settentrione con sole prevalente e qualche nube al Nord-Est. Nel pomeriggio instabilità in aumento con temporali di calore in sviluppo specie sulle Alpi centro-orientali ed in Appennino. Tempo in miglioramento dalla serata, salvo residui fenomeni sul Triveneto.

AL CENTRO

Mattinata stabile sulle regioni del Centro con sole prevalente e qualche velatura in transito, specie tra Toscana e Lazio. Al pomeriggio atteso lo sviluppo di acquazzoni e temporali in Appennino, specie sul versante adriatico. Migliora dalla serata con ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni di tempo asciutto al mattino con sole prevalente su tutte le regioni e cieli velati sulla Sardegna. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo nelle zone interne peninsulari, specie in Appennino con sconfinamenti sui versanti orientali, soleggiato altrove. Migliora in serata con ampie schiarite.

Temperature minime in lieve rialzo al Nord e sulla Sardegna e stabili o in lieve calo sul resto d’Italia, massime in lieve calo sulle regioni centrali e sulla Sardegna ed in rialzo al Nord, al Sud e sulla Sicilia.

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