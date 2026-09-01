Decaro: “Le primarie non mi spaventano, ma è più opportuno trovare un nome condiviso”

“Le primarie non mi spaventano ma credo sia più opportuno costruire il programma e cercare magari un nome condiviso. Dopo, se non ci riusciamo a farlo, si faranno le primarie”. Così il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro alla festa regionale di Alleanza Verdi Sinistra a Giovinazzo (Bari).

“Sono convinto – ha aggiunto Decaro – che è importante, in questo momento, costruire il programma della coalizione dei progressisti, perché credo che gli italiani vogliano sapere che cosa facciamo, per esempio, per aumentare il potere di acquisto delle famiglie, cosa facciamo per abbassare il costo dell’energia”.

Per il governatore occorre “individuare, solo dopo aver costruito il programma, la personalità che sa meglio declinare quel programma, saprà meglio interpretare quel programma, se riusciamo a farlo attraverso un’opera di mediazione dei partiti che fanno parte della coalizione bene altrimenti si faranno le primarie. Le primarie sono nel DNA del partito democratico, ma sono anche un elemento che ha caratterizzato i progressisti in questi anni”.

Riguardo agli alleati di Avs “Con loro abbiamo costruito il programma per la Regione Puglia e spero che Avs darà il proprio contributo per l’unità dei progressisti: la stessa coalizione che oggi governa la Puglia – ha concluso Decaro – io spero possa governare il Paese nei prossimi mesi quando ci saranno le nuove elezioni”