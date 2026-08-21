Le previsioni meteo del weekend 22-23 Agosto 2026

Puglia

Sabato. Tempo stabile e soleggiato per l’intera giornata su tutta la regione con cieli sereni dal Gargano al Salento, passando per la Murgia e la costa adriatica. Nessun fenomeno segnalato, piena stabilità atmosferica con sole prevalente.

Domenica. Giornata all’insegna del bel tempo con sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione. In serata e nella notte non sono attese particolari variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo stabile al mattino con qualche innocuo addensamento sulla pianura; sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ampie schiarite su quasi tutti i settori, con possibilità di isolati rovesci sul Friuli-Venezia Giulia; non sono previsti cambiamenti sostanziali in serata con maggiori addensamenti al nord-est.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio e in serata condizioni invariate, con qualche addensamento in più sul versante adriatico tra Marche e Abruzzo; asciutto altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutta l’area, salvo qualche addensamento sulla Calabria in rapido dissolvimento. Al pomeriggio e in serata nessun fenomeno di rilievo atteso; sereno o poco nuvoloso ovunque, con nuvolosità in aumento sul Molise in nottata.

Temperature minime in diminuzione al centro-nord e sulla Sardegna, in rialzo altrove. Massime in generale rialzo, stabili o in calo sulla Sardegna e sulle coste Adriatiche.

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