“Li Giurni te li Trainieri” tornano a Cutrofiano: il 18 e 19 settembre grande musica con Bandabardò e Modena City Ramblers

CUTROFIANO (Lecce) – Due serate dedicate alla musica, alla tradizione e alla convivialità.

Il 18 e 19 settembre, Cutrofiano torna ad accogliere “Li giurni te li trainieri”, manifestazione che celebra l’identità del territorio attraverso spettacoli, gastronomia, cultura e musica dal vivo.

L’iniziativa è organizzata dall’ Associazione Li Trainieri, con il contributo e il patrocinio del Comune di Cutrofiano, attraverso l’Assessorato alle Attività Produttive, guidato dall’assessora Alessandra Blanco, e l’Assessorato alla Cultura, guidato dall’assessora Maria Lucia Colì.

A fare da cornice alla manifestazione sarà via G. Montale, dove, a partire dalle 20.30, residenti e visitatori potranno prendere parte a due serate pensate per unire intrattenimento, socialità e valorizzazione delle tradizioni locali. L’ingresso sarà gratuito, consentendo al pubblico di vivere pienamente l’atmosfera dell’evento.

Il programma spazierà dagli spettacoli equestri agli stand gastronomici, fino ai numerosi momenti di animazione, in un connubio tra cultura popolare e intrattenimento che punta a coinvolgere un pubblico ampio e trasversale.

La musica sarà uno dei principali elementi della manifestazione, con due concerti che accompagneranno le serate.

Venerdì 18 settembre sarà la volta della Bandabardò, formazione nota per l’energia delle proprie esibizioni e per un repertorio capace di trasformare il concerto in un momento di festa e partecipazione collettiva.

Sabato 19 settembre, invece, sul palco saliranno i Modena City Ramblers, storica band italiana che porterà a Cutrofiano il proprio inconfondibile intreccio di folk, rock e influenze della tradizione popolare.

“Li giurni te li trainieri” si propone come un appuntamento capace di parlare a generazioni diverse, coinvolgendo tanto gli appassionati di musica dal vivo quanto chi desidera riscoprire sapori, tradizioni e atmosfere profondamente legate alla cultura salentina.

La manifestazione rappresenta inoltre un’importante occasione di promozione e valorizzazione di Cutrofiano, soprattutto in un periodo dell’anno caratterizzato da un calendario di eventi meno intenso. La scelta delle date mira così a offrire a residenti e turisti un’ulteriore opportunità per vivere il territorio, conoscere le sue tradizioni e partecipare a un momento di festa e condivisione.

L’impegno dell’Associazione Li Trainieri conferma la volontà di investire nella valorizzazione delle iniziative capaci di rafforzare l’identità culturale e l’attrattività del territorio.