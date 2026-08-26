Giovedì 27 agosto la seconda edizione di Accordanze si conclude tra il Castello e Masseria Sant’Angelo

CORIGLIANO D’OTRANTO (Lecce) – Giovedì 27 agosto a Corigliano d’Otranto si conclude la seconda edizione di Accordanze – Danze e musiche tra tradizione e contemporaneità, residenza artistica proposta da La Fabbrica dei Gesti, ideata e curata da Stefania Mariano con la direzione condivisa con Claudio Prima. La quarta e ultima giornata prenderà il via al Castello de’ Monti con il laboratorio di Canto con Ninfa Giannuzzi (dalle 9:30 alle 11:30) e un appuntamento di pratiche di ascolto e consapevolezza corporea tra improvvisazione e composizione con Stefania Mariano (dalle 12:00 alle 14:00). Dalle 21:00 (ingresso libero – disponibili “puccia e vino” esclusivamente su prenotazione al 3389793329) a Masseria Sant’Angelo, centro della vita quotidiana della residenza, la serata conclusiva con la restituzione di Accordanze, affidata agli artisti ospiti e alle persone partecipanti. Simone Giorgino, poeta e docente di Letteratura italiana contemporanea dell’Università del Salento, proporrà un percorso nella narrativa e nella poesia salentine attraverso le voci, tra gli altri, di Vittorio Bodini, Antonio Verri, Rina Durante e Antonio Prete, con una selezione di testi e componimenti accompagnata dalla musica di Claudio Prima. Un racconto che intreccia luoghi, cultura contadina, memoria, paesaggi sonori e tarantismo, restituendo differenti sguardi poetici sul Salento. La scelta dei brani, pensata in dialogo con la ricerca sviluppata durante la residenza, mette in relazione parola, gesto, danza e musica. A seguire, concerto dei Sule con Claudio Prima, Massimiliano De Marco e Alessandro Chiga, con la partecipazione di Ninfa Giannuzzi, Anna Invidia e Francesco Spada.

ACCORDANZE

Ideato da Stefania Mariano per La Fabbrica dei Gesti, ecosistema culturale dedicato alle arti performative e ai processi partecipativi e di comunità, e diretto artisticamente insieme a Claudio Prima, il progetto giunge alla seconda edizione grazie alla collaborazione con Associazione In Punta di Tacco, Museo Sigismondo Castromediano, Polo Biblio-Museale di Lecce e Castello Volante, con la partecipazione di Associazione Cotula Danze Popolari e Sud in Canto.